5 loại quả giàu chất xơ hơn táo, giúp giảm mỡ bụng

Một quả táo cỡ trung bình (100 g) chứa khoảng 4 g chất xơ, chiếm 17% giá trị dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày. Câu thành ngữ tiếng Anh về quả táo "An apple a day keep the doctor away" (Tạm dịch: Ăn một quả táo mỗi ngày giúp khỏe mạnh, không cần phải đến gặp bác sĩ) được xem như lời khuyên về tác dụng của việc ăn hoa quả, bổ sung chất xơ nói chung đối với sức khỏe.

Những loại quả dưới đây chứa hàm lượng chất xơ cao hơn táo, được khuyến khích bổ sung vào thực đơn hàng ngày để tăng cường sức khỏe, hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ bụng.

1. Lê

Quả lê có vị thơm ngon, thanh mát, rất tốt cho sức khỏe.

Một quả lê cỡ vừa cung cấp khoảng 5,5 g chất xơ cùng vitamin C, K và các chất chống oxy hóa flavanoid, có tác dụng chống viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường. Lê cũng chứa ít calo, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân.

2. Thanh long

Thanh long chứa nhiều vitamin C, E cùng các khoáng chất như sắt, magie, có chỉ số đường huyết thấp, không làm tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. 80 g thanh long cung cấp 5,5 g chất xơ. Bạn có thể thêm thanh long vào món sinh tố, salad hoặc ăn trực tiếp.

3. Ổi

Chuyên gia sức khỏe khuyến khích ăn ổi cả vỏ để tăng cường chất xơ.

Ổi chứa hàm lượng chất xơ cao cùng nhiều protein và vitamin A, C, góp phần tăng cường nhu động ruột, giảm tình trạng táo bón, bảo vệ hệ tiêu hóa. 165 g ổi chứa 9 g chất xơ. Khi ăn ổi, nên ăn cả vỏ để cung cấp nhiều chất xơ hơn cho cơ thể.

4. Mâm xôi

Mâm môi chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư, hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng béo phì. 150 g mâm xôi chứa 10 g chất xơ. Quả mâm xôi có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với ngũ cốc, sữa chua trong bữa sáng hay bữa phụ giảm cân.

5. Chanh dây

Chanh dây sữa chua là món ăn phụ bổ dưỡng, hỗ trợ giảm mỡ bụng.

Chanh dây giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý mạn tính như bệnh tim mạch, ung thư. 118 g chanh dây chứa khoảng 12 g chất xơ. Chanh dây có thể ăn nguyên quả hoặc thêm vào món sinh tố, sữa chua hoặc salad, hỗ trợ giảm mỡ bụng.

(Theo Eating Well)

