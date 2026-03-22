Cậu bé đẹp nhất thế giới sau gần 10 năm nổi tiếng

Cooper JiAn Lunde sinh năm 2013, mang hai dòng máu Hàn - Canada, được biết đến từ khi còn rất nhỏ nhờ những bức ảnh đời thường do gia đình đăng tải trên mạng xã hội.

Khoảng năm 2016, Cooper bắt đầu nổi tiếng trên Facebook và Instagram, được cộng đồng mạng gọi là "cậu bé đẹp nhất thế giới".

Hình ảnh của em xuất hiện dày đặc trên các trang tổng hợp, diễn đàn châu Á và được nhiều nhãn hàng thời trang trẻ em mời hợp tác.

Thời điểm đó, Cooper trở thành một trong những mẫu nhí nổi bật tại Hàn Quốc, dù không tham gia phim ảnh hay các chương trình truyền hình.

Sau gần 10 năm kể từ khi nổi tiếng, Cooper vẫn tiếp tục làm mẫu ảnh nhưng không theo con đường nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Các hoạt động của cậu chủ yếu gói gọn trong những bộ ảnh quảng cáo và hình ảnh đời thường được chia sẻ qua tài khoản Instagram do gia đình quản lý.

So với giai đoạn "phủ sóng" mạng xã hội trước đây, tần suất xuất hiện hiện tại đã giảm đáng kể. Không có công ty quản lý lớn đứng sau, Cooper phát triển hình ảnh dưới sự định hướng của gia đình.

Các hợp đồng quảng cáo được lựa chọn có chừng mực, trong khi việc học và cuộc sống cá nhân được ưu tiên. Đầu năm 2026, Cooper đã chính thức tốt nghiệp tiểu học, đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc sống.

Chị gái của Cooper, Lauren Hanna Lunde, cũng từng là mẫu nhí nổi tiếng, song cả hai đều không chuyển hướng sang hoạt động giải trí chuyên nghiệp.

Trường hợp của Cooper JiAn Lunde thường được xem là ví dụ tiêu biểu cho thế hệ "sao nhí mạng xã hội", nổi lên nhờ ngoại hình và sự lan truyền trên Internet thay vì hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí.

Sau gần một thập kỷ, sức hút không còn bùng nổ như trước nhưng cậu vẫn duy trì lượng người theo dõi ổn định, với cuộc sống hiện tại diễn ra khá kín tiếng.