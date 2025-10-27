"Cậu bé đẹp nhất thế giới" qua đời

Ngôi sao “Death in Venice” - cậu bé đẹp nhất thế giới, ra đi vĩnh viễn

Con gái của Björn Andrésen ngày 27-10 đã đăng cáo phó, thông báo về việc nam diễn viên, nhạc sĩ đã qua đời. Nguyên nhân qua đời chưa được công bố.

Tin buồn sau đó cũng được Kristian Petri - đồng đạo diễn của bộ phim tài liệu "The Most Beautiful Boy in the World" (Cậu bé đẹp nhất thế giới) năm 2021, xác nhận với tờ báo Thụy Điển Dagens Nyheter.

Vẻ đẹp của Björn Andrésen thời trẻ

Ông được mệnh danh "Cậu bé đẹp nhất thế giới"

Tuy nhiên, bi kịch cũng bắt đầu từ đây

Ông không thể thoát khỏi cái bóng của vai diễn

Björn Andrésen sinh năm 1955, có cha mất do tai nạn lúc ông còn nhỏ, mẹ tự tử năm lên 10 tuổi. Dưới áp lực từ bà ngoại, ông đã gia nhập làng giải trí, theo đuổi sự nghiệp người mẫu và diễn xuất.

Ông xuất hiện trong phim "En kärlekshistoria" năm 1970 và tỏa sáng rực rỡ năm 1971 với vai Tadzio, 14 tuổi, trong phim "Death in Venice" của đạo diễn Luchino Visconti. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết "Death in Venice" của Thomas Mann năm 1912.

Sau khi phim ra mắt tại Liên hoan phim Cannes, Björn Andrésen nổi tiếng quốc tế, được mệnh danh là "cậu bé đẹp nhất thế giới". Tuy nhiên, đây cũng là vai diễn ám ảnh, khiến cuộc đời ông gặp phải trắc trở, gập ghềnh.

Björn Andrésen và nỗi đau kinh hoàng từ vai diễn "để đời"

Björn Andrésen khẳng định mình là người dị tính nhưng luôn bị hiểu lầm là người đồng tính. Dù nhiều lần lên tiếng phản bác nhưng định kiến, kỳ thị dành cho ông vẫn không đổi.

Ông từng kể rằng đã bị đạo diễn ép đến hộp đêm dành cho người đồng tính với một nhóm người trưởng thành khi chỉ 16 tuổi. Là một người dị tính, ông không kỳ thị đồng tính nhưng cách bị đối xử ở đó trong độ tuổi quá nhỏ khiến ông "rất khó chịu". Ông cảm thấy bản thân khi đó như một "con thú kỳ lạ" bị nhốt trong lồng.

Björn Andrésen chịu nhiều bi kịch

Ông luôn bị hiểu lầm là người đồng tính dù bản thân khẳng định là dị tính

Björn Andrésen từng chia sẻ trên truyền thông rằng sẽ bảo đạo diễn Luchino Visconti "cút đi" nếu ông ấy vẫn còn sống vì đạo diễn này chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của ông. Nam diễn viên kiêm nhạc sĩ cũng than thở rằng phim "Death in Venice" đã phá hỏng cuộc đời ông một cách đáng tiếc và mãi mãi chỉ được biết đến chủ yếu nhờ vào phim đó.

Không thể trụ lại kinh đô điện ảnh thế giới, ông đã đến Nhật Bản và tham gia hoạt động nghệ thuật tại đây. Ông thu âm một số bài nhạc pop, hoạt động sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp và đóng phim. Về sau, ông vẫn thường xuyên biểu diễn và lưu diễn với ban nhạc khiêu vũ Sven Erics.

Từng mô tả sự nghiệp của mình là "hỗn loạn", ông đã xuất hiện trong hơn 30 phim điện ảnh và phim truyền hình, bao gồm một vai nhỏ trong bộ phim kinh dị dân gian "Midsommar".

Phim tài liệu về cuộc đời ông được Kristian Petri và Kristina Lindström đồng đạo diễn, công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Sundance, đã giành Giải thưởng lớn của Ban giám khảo cho hạng mục phim tài liệu.

Ông có hai con với vợ cũ - nhà thơ Susanna Roman. Tuy nhiên, con trai ông Elvin đã qua đời vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh lúc 9 tháng tuổi. Đau khổ, ông rơi vào trầm cảm nặng và lạm dụng rượu.