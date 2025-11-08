C. Ronaldo tự nhận có body đẹp hơn David Beckham

Beckham, 50 tuổi và Ronaldo, 40 tuổi, đều đã vượt ra khỏi sự nghiệp bóng đá để trở thành biểu tượng toàn cầu, dấn thân vào thế giới thời trang, thu hút chú ý nhờ hình thể lẫn phong độ. Chủ đề về việc liệu Ronaldo có đẹp trai hơn Beckham hay không được nêu ra trong chương trình Piers Morgan Uncensored, phát sóng trên YouTube hôm 6/11.

Cristiano Ronaldo có nhiều khoảnh khắc trêu đùa, thoải mái với Piers Morgan trong chương trình chiếu trên kênh YouTube của nhà báo người Anh.

Khi được Mogran hỏi: "Bạn thường được so sánh với Beckham, đặc biệt là về ngoại hình, bạn có nghĩ mình đẹp trai hơn David Beckham không?", Ronaldo nói: "Còn tùy". Siêu sao Bồ Đào Nha nói thêm rằng anh quan niệm vẻ đẹp không chỉ ở khuôn mặt mà đến từ tổng thể.

Lúc này, nhà báo người Anh gặng hỏi thêm "Nếu hai người cùng đi dọc bãi biển Copacabana trong 10 phút, ai sẽ thu hút nhiều ánh nhìn hơn, không nói đến mức độ nổi tiếng, chỉ thể hình thôi". Ronaldo không ngần ngại nói: "Tôi, 100%. Gương mặt Beckham thì đẹp thật, nhưng phần còn lại bình thường. Còn tôi thì không bình thường, tôi hoàn hảo".

CR7 cho rằng nếu chỉ so sánh anh và David Beckham như hai người bình thường, không nhắc đến yếu tố danh tiếng thì anh có vẻ ngoài thu hút hơn so với cựu tiền vệ người Anh.

Phong độ của David Beckham ở tuổi 50.

Cuộc trò chuyện cũng đề cập đến việc cơ thể David Beckham hiện phủ kín bởi hình xăm còn CR7 không có bất cứ vết mực nào trên cơ thể. Kết thúc màn trêu đùa, siêu sao Bồ Đào Nha nghiêm túc dành lời tôn trọng đến biểu tượng bóng đá nước Anh: "Anh ấy trông vẫn rất phong độ. Tôi thích anh ấy, anh ấy nói chuyện rất hay".

C. Ronaldo hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Hợp đồng cùng Al-Nassr mang lại tổng thu nhập khoảng 200 triệu Euro mỗi năm, bao gồm cả lương cơ bản và các khoản thương mại. Không chỉ là một cầu thủ, C. Ronaldo còn là doanh nhân thành công. Anh có thương hiệu CR7 trải rộng từ thời trang, nước hoa, nội y đến chuỗi khách sạn Pestana CR7 và hệ thống phòng gym. Bên cạnh đó, anh đầu tư vào bất động sản tại Lisbon, Madrid, New York, Cascais và Dubai, cùng một số dự án công nghệ và startup.

Tổng giá trị tài sản của C. Ronaldo được ước tính từ 600 đến 800 triệu USD, và theo Forbes, tổng thu nhập sự nghiệp của anh đã vượt mốc một tỷ USD - cột mốc hiếm hoi trong giới thể thao, đưa anh trở thành cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên trên thế giới.