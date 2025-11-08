Fan Việt hóa thân thành cô dâu đi gặp G-Dragon

Vũ Thu Trang (26 tuổi) diện trang phục đỏ rực với corset ren ôm sát, váy dài xuyên thấu đính hoa hồng tạo vẻ quyến rũ, nổi bật. Voan trùm đầu đỏ được biến tấu nhẹ nhàng, vừa lãng mạn vừa trẻ trung.

Nhiều fan chọn sắc đỏ làm điểm nhấn cho trang phục, từ váy liền, áo khoác đến phụ kiện như tất cao cổ hay găng tay, để tham gia buổi diễn đầu tiên của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI.

Ngô Thùy Linh (2001, Hà Nội) nổi bật với bộ đồ tự may, lấy cảm hứng từ sân khấu huyền thoại G-Dragon - CL. Cô diện áo khoác dạ, tóc giả đỏ, quần ống rộng và lối trang điểm phá cách, tái hiện gần như trọn vẹn phong cách cá tính của thần tượng.

Đi cùng là bạn thân Vũ Thùy Linh (phải), hóa thân theo phong cách CL với áo crop top, bốt cao cổ và lớp make-up sắc nét.

Thu Trang, sống tại Cầu Giấy, Hà Nội, háo hức chuẩn bị bộ đồ cưới đầu tiên để trở thành cô dâu một lần của G-Dragon. Cô lên kế hoạch từ một tháng trước, chọn bộ trang phục đơn giản nhưng ý nghĩa. Ngồi chờ thần tượng, Thu Trang thổ lộ: 'Rất hào hứng và mong được gặp G-Dragon. Nếu được gặp, em sẽ ngất luôn'. Cô mua vé hạng đứng và đã tập luyện cả tháng để đảm bảo sức khỏe cho buổi concert đặc biệt này.

Thảo My (sinh năm 1997, TP HCM) bay ra Hà Nội từ tối 7/11 để dự concert của G-Dragon. Là nhà thiết kế thời trang, cô dành 2 ngày để tự tay thực hiện bộ trang phục. 'Ban đầu định làm hoa to hơn nhưng vì dáng người nhỏ nên mình chỉnh lại cho vừa vặn', cô kể. My cho biết hâm mộ G-Dragon và BigBang từ thời ca khúc Haru Haru làm nưa làm gió. Đây là lần đầu tiên cô được xem thần tượng biểu diễn tại Việt Nam.

Đỗ Thị Uyên (2006) thu hút với áo choàng lông, kính to bản và khăn sặc sỡ. Cô cho biết tự phối đồ theo những outfit trên mạng, mất khoảng hai tuần chuẩn bị và một tiếng rưỡi trang điểm. Uyên mua vé hạng GA4 giá 2 triệu đồng, háo hức vì sắp gặp thần tượng mình yêu thích gần 10 năm.

Hoàng Trung Kiên (19 tuổi) khoe phong cách trẻ trung, cá tính với áo khoác đỏ, quần jeans xanh casual và cài áo hoa cúc thiếu cánh. Phụ kiện gồm mũ cói be đính ruy băng đen, kính râm bản to và trang sức nhỏ, tạo điểm nhấn 'cool' và đồng bộ tổng thể.

Nguyễn Hà Thanh (sinh năm 2002, ở Hà Đông) chọn trang phục tông đỏ - màu sắc đặc trưng của G-Dragon. Cô cho biết không theo concept cụ thể mà chỉ muốn thể hiện phong cách cá nhân cháy nhất khi gặp thần tượng. Thanh mua vé khu GA4 để có thể đứng gần sân khấu và quẩy sung hết mình. Là fan của G-Dragon từ thời học cấp hai, khi nghe bài Haru Haru trên tivi, cô háo hức được hòa mình cùng cộng đồng fan trong đêm diễn. 'Tôi chỉ mong hôm nay không mưa và tất cả mọi người sẽ cùng cháy với anh ấy', Thanh (trái) nói.

Nguyễn Phó Việt Hoa (trái) 29 tuổi, đến từ Hải Phòng, lần thứ hai đi xem thần tượng biểu diễn. Cô cho biết cảm xúc lần này còn nồng nhiệt hơn lần đầu ở Mỹ Đình. Ngồi ở khu VIP, Hoa chỉ mong thần tượng sẽ nhìn thấy mình, và sẵn sàng làm gì đó để gây chú ý. Về chi phí, cô cùng bạn chỉ thuê xe máy, tổng cộng khoảng hơn 2 triệu đồng tiền vé và 200 nghìn đồng đi lại.

Hoa cúc - biểu tượng gắn liền với thương hiệu cá nhân của G-Dragon - trở thành điểm nhấn độc đáo trên trang phục của người hâm mộ.

Kim Hoa (sinh năm 1996, TP HCM) gây chú ý với chiếc mũ hoa rực rỡ tại concert. Cô cho biết ý tưởng xuất phát từ việc muốn tạo dấu ấn riêng: 'Tôi thấy chưa ai làm kiểu này nên muốn thử, cũng vì tên thật là Hoa nên chọn hình ảnh bông hoa để hóa trang', cô nói.

Hoa dành khoảng một tuần để hoàn thiện phụ kiện, tự học cách làm qua video hướng dẫn trên YouTube. Fan nữ tiết lộ tổng chi phí cho chuyến đi hai ngày khoảng 15 triệu đồng, gồm vé VIP, vé máy bay và các chi phí khác. 'Ngày đầu em ngồi khán đài để xem toàn cảnh, ngày hai em may mắn mua được vé VIP, được ngồi gần sân khấu hơn để ngắm thần tượng', Hoa nói.

Phạm Thế Anh (25 tuổi) đến từ Hải Phòng chọn trang phục theo phong cách của trưởng nhóm Big Bang.