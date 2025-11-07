Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Angela Phương Trinh ở tuổi 30 đã khiến khán giả bị sốc với những hình ảnh có phần nam tính khác thường so với trước đây của cô. "Bà mẹ nhí" ngày nào không còn nữ tính mà vẻ ngoài đã thay đổi chóng mặt.

Angela Phương Trinh được khán giả yêu mến gọi bằng cái tên thân mật "bà mẹ nhí" dù rằng cô bé ngày nào hiện nay đã bước sang tuổi 30.

Sau hơn 10 năm kể từ khi chạm ngõ điện ảnh, đến nay "bà mẹ nhí" Phương Trinh đã có lưng vốn hơn 40 vai diễn lớn nhỏ. Các bộ phim nổi tiếng Angela Phương Trinh tham gia bao gồm: Bà mẹ nhí, Mùi ngò gai, Kính vạn hoa... Lối diễn xuất duyên dáng cùng gương mặt nhí nhảnh đáng yêu của Angela Phương Trinh làm khán giả yêu mến.

Không chỉ có tài năng diễn xuất, cô gái sinh năm 1995 còn yêu thích lĩnh vực âm nhạc. Đa tài, xinh xắn nên từ nhỏ Angela Phương Trinh có ước mơ lớn với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, khi chưa bước sang tuổi trưởng thành, Angela Phương Trinh đã khiến khán giả thất vọng khi vướng phải một loạt scandal về đời tư.

Trước khi xảy ra những sóng gió, Angela Phương Trinh được xem là mỹ nhân màn ảnh có thể tham dự Hoa hậu Việt Nam.

Người đẹp sinh năm 1995 sở hữu gương mặt xinh xắn, hài hòa cùng làn da trắng mịn màng.

Với lợi thế sắc vóc, nhiều người đánh giá cô đủ điều kiện tham gia thi các cuộc thi nhan sắc.

Tuy nhiên, do gặp quá nhiều sóng gió thị phi, Angela Phương Trinh trở nên kín tiếng. Cô yêu thích Thiền và tập gym.

Việc tập gym quá đà cũng là nguyên nhân khiến cho vóc dáng của Angela Phương Trinh thay đổi và không được nữ tính như xưa nữa.

Ảnh: FBNV