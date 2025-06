Chuyên gia chỉ điểm sai lầm tẩy da chết khiến da lão hóa sớm

Tẩy da chết đúng cách sẽ giúp làn da tươi sáng, mịn màng và dễ hấp thụ dưỡng chất. Ngược lại, nếu thực hiện sai, da sẽ trở nên yếu ớt, dễ kích ứng và lão hóa sớm.

Tẩy da chết từ lâu đã được xem là bước không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da, giúp loại bỏ tế bào chết, thúc đẩy quá trình tái tạo và mang lại làn da sáng khỏe. Tuy nhiên, theo chuyên gia da liễu Justine Hextall thuộc Viện Tư vấn Da liễu Anh (The Harley Medical Group), nếu thực hiện sai cách, tẩy da chết không những không mang lại hiệu quả mà còn gây tổn thương da, khiến da xỉn màu, nhạy cảm và lão hóa sớm.

Tẩy da chết quá thường xuyên

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là tẩy da chết với tần suất quá dày, thậm chí mỗi ngày. Tiến sĩ Justine Hextall cảnh báo: "Tẩy da chết quá thường xuyên có thể làm mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, khiến da trở nên khô, bong tróc và dễ bị kích ứng".

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Da liễu Mỹ (AAD), việc tẩy da chết chỉ nên thực hiện 1-2 lần mỗi tuần, tùy theo loại da và sản phẩm sử dụng. Da dầu có thể chịu được tẩy tế bào chết vật lý với tần suất cao hơn, trong khi da khô hoặc nhạy cảm nên ưu tiên sản phẩm nhẹ dịu, ít axit.

Chọn sai loại sản phẩm

Tẩy tế bào chết bao gồm hai loại chính: vật lý (dùng hạt scrub, bàn chải, khăn...) và hóa học (dùng AHA, BHA hoặc enzyme). Không phải sản phẩm nào cũng phù hợp với mọi loại da.

Tiến sĩ Justine Hextall cho biết: "Nhiều người có làn da nhạy cảm vẫn sử dụng tẩy da chết vật lý với hạt to, sắc cạnh, gây ra những tổn thương da li ti, lâu dài sẽ khiến da bị đỏ, sạm và yếu đi". Thay vào đó, với làn da dễ kích ứng, nên chọn sản phẩm chứa Lactic Acid hoặc PHA - những loại acid có phân tử lớn, hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Bỏ qua bước dưỡng ẩm sau khi tẩy da chết

Sau khi loại bỏ lớp tế bào chết, làn da dễ bị mất nước và trở nên nhạy cảm hơn với môi trường. Tuy nhiên, nhiều người lại bỏ qua bước dưỡng ẩm phục hồi, khiến da mất cân bằng và dễ nổi mụn hoặc bị khô căng kéo dài. Ngay sau khi tẩy da chết, bạn nên sử dụng serum chứa hyaluronic acid, ceramide hoặc niacinamide để củng cố hàng rào bảo vệ da và giữ ẩm hiệu quả.

Hiểu rõ làn da của mình, chọn sản phẩm phù hợp và nghe lời khuyên từ chuyên gia là chìa khóa để tẩy da chết an toàn, hiệu quả.

Tẩy da chết khi da đang bị mụn viêm, cháy nắng hoặc tổn thương

Một sai lầm nguy hiểm khác là tẩy da chết trên nền da đang bị viêm. Nhiều người nghĩ rằng làm sạch tế bào chết sẽ giúp da nhanh lành mụn, nhưng thực tế hành động này có thể khiến vi khuẩn lan rộng, tình trạng mụn tồi tệ hơn và để lại thâm sẹo nặng nề.

Khi da đang có dấu hiệu cháy nắng, mẩn đỏ, kích ứng hay đang điều trị bằng retinoid, bác sĩ khuyến cáo nên ngưng tẩy da chết, tập trung phục hồi trước khi quay lại chu trình chăm sóc da thông thường.

Tẩy da chết nhưng không dùng kem chống nắng

Sau khi tẩy tế bào chết, da sẽ nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời, dễ bị tăng sắc tố, sạm màu và lão hóa sớm nếu không được bảo vệ đúng cách.

Nghiên cứu đăng trên Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) chỉ ra rằng da sau khi tẩy tế bào chết có khả năng hấp thụ tia UV cao hơn tới 45%, làm tăng nguy cơ tổn thương DNA tế bào da. Vì vậy, việc sử dụng kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF 30 trở lên là bắt buộc, đặc biệt sau khi tẩy da chết hóa học.