Nhiễm trùng máu sau khi làm nails

Sự việc xảy đến với Claudia sau lần làm móng tay hồi đầu năm 2024. "Tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi bị mờ mắt, ngón chân tê cứng", cô nhớ lại.

Bộ móng 'để đời' dịp Valentine năm 2024 của Claudia.

Cô kể lại câu chuyện trên mạng xã hội để cảnh báo mọi người về rủi ro khi làm đẹp móng tay.

Claudia sau đó được bạn đưa vào bệnh viện, lấy máu và ở lại qua đêm để theo dõi tình trạng sức khỏe. "Tôi thức dậy vào ngày hôm sau và thấy ngón tay cái hơi sưng nên đã nói với y tá. Họ không quá lo lắng cho đến khi phát hiện những đường kẻ màu đỏ kéo dài từ ngón tay cái cho đến tận cổ". Ngón tay cái của Claudia chuyển sang màu đen chỉ trong vòng một tiếng rồi lan xuống bàn tay, khiến cô phải vào phòng phẫu thuật khẩn cấp.

Lúc đầu, cô nghĩ các bác sĩ "chỉ cần cắt bỏ móng tay", nhưng khi được đưa ra ngoài và nhìn thấy bàn tay trắng toát, cô nhận ra rằng sự việc nghiêm trọng hơn thế.

Claudia cho biết việc nhân viên không khử trùng các dụng cụ làm móng và vô tình cắt vào da tay đã khiến cô bị nhiễm trùng huyết.

"6 ca phẫu thuật, 48 mũi khâu, một ca ghép da, một tháng nằm viện, tiếp theo là một năm ốm đau đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Nhiễm trùng huyết là cuộc đua với thời gian.", cô nói.

Khi tiết lộ câu chuyện để cảnh tỉnh mọi người, Claudia nhận được nhiều câu hỏi, tỏ ý nghi ngờ liệu nguyên nhân thực sự có đến từ việc làm đẹp móng tay hay không. Cô cho biết thêm, khi làm móng, nhân viên đã vô tình cắt vào lớp da quanh móng tay của cô: "Rất đau và tôi nhớ đã giật mình vì điều đó, tay tôi bị chảy máu".

Hiện Claudia thường sử dụng găng tay hoặc băng kín để che ngón tay cái bị cắt bỏ một đoạn.