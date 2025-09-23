4 món skincare bác sĩ da liễu không bao giờ dùng

Bác sĩ Sina Ghadiri tốt nghiệp Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật tại Đại học Cambridge. Ông cũng có bằng Thạc sĩ danh dự với nền tảng về Sinh lý học, Phát triển và Khoa học Thần kinh. Ông hiện là Thành viên của Hội Bác sĩ Hoàng gia (MRCP) với chứng chỉ chuyên khoa về da liễu.

1. Tẩy tế bào dạng scrub

Bác sĩ Sina cho biết kem tẩy tế bào chết Apricot Scrub của một thương hiệu bình dân thường được bày bán trong hầu hết các siêu thị, cửa hàng tiện lợi có thể phá hủy hàng rào bảo vệ da. Tuýp kem tẩy tế bào chết này sử dụng vỏ của quả óc chó xay nhỏ để tạo ma sát trên da, giúp loại bỏ da chết. Tuy nhiên, những hạt scrub này khá thô, thậm chí sắc nhọn, không tan được trong nước nên có thể làm trầy xước da, khiến tình trạng viêm trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là ở những người có mụn trứng cá hoặc da nhạy cảm.

Thay vì dùng các loại tẩy tế bào chết dạng scrub nói chung, chuyên gia khuyên mọi người chọn các sản phẩm chứa AHA và BHA nhờ ưu điểm "giúp làm mịn da mà không gây tổn thương".

2. Cọ rửa mặt

Tiến sĩ Sina cho biết một số loại máy rửa mặt cầm tay hiện nay được quảng cáo có khả năng làm sạch, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng trên mặt nhờ đầu cọ mềm mại, tuy nhiên, chúng có thể khiến da nhạy cảm bị đỏ ửng, nhất là khi dùng kèm sản phẩm làm sạch có tính tẩy rửa mạnh.

"Cọ rửa mặt có xu hướng tẩy tế bào chết quá mức và phá vỡ hàng rào bảo vệ da. Việc chà xát cơ học liên tục có thể gây kích ứng, mẩn đỏ và thậm chí bùng phát các bệnh như bệnh trứng cá đỏ và mụn trứng cá. Để làm sạch, sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ bằng đầu ngón tay sẽ an toàn hơn và hiệu quả hơn", bác sĩ tốt nghiệp Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật tại Đại học Cambridge giải thích.

Chuyên gia da liễu người Anh không đánh giá cao công dụng của các loại cọ rửa mặt.

3. Khăn tẩy trang

Bác sĩ da liễu khuyến cáo nên dành thời gian để làm sạch da đúng cách thay vì sử dụng khăn tẩy trang. "Khăn tẩy trang thường có thể gây hại cho da vì hầu hết thường chứa cồn, dễ gây kích ứng, đồng thời để lại cặn thay vì làm sạch đúng cách. Hành động chà xát liên tục có thể gây kích ứng và đẩy nhanh quá trình lão hóa ở những vùng da mỏng manh như mắt. Dầu tẩy trang dịu nhẹ hoặc nước tẩy trang micellar là lựa chọn tốt hơn nhiều", ông Sina nói.

4. Miếng dán mụn đầu đen

"Miếng dán lột mụn đầu đen có thể mang lại cảm giác thỏa mãn tạm thời, nhưng thực tế chúng sẽ lột lớp da trên cùng, làm hỏng hàng rào bảo vệ và đôi khi gây vỡ mao mạch. Chúng cũng không ngăn ngừa mụn đầu đen quay trở lại", chuyên gia cho hay. Ông khuyên nên sử dụng sản phẩm chứa axit salicylic vì chúng tan trong dầu, có khả năng thẩm thấu sâu vào lỗ chân lông, từ đó hòa tan bụi bẩn gây ra mụn đầu đen.

Miếng lột mụn đầu đen được bác sĩ cảnh báo có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ da và không có tác dụng ngăn ngừa mụn đầu đen tái phát.