Thu hồi loạt nước hoa từ thương hiệu nổi tiếng chứa chất cấm BMHCA

Eau de Parfum Shiseido Ever Bloom và Calvin Klein CK One Eau de Toilette bị thu hồi tại Italy do chứa BMHCA.

Cơ quan quản lý thị trường Italy vừa ra quyết định cấm lưu hành và thu hồi nhiều sản phẩm nước hoa cao cấp do phát hiện chứa chất hóa học Butylphenyl methylpropional (BMHCA), một hợp chất bị cấm trong mỹ phẩm theo Quy định (EU) 2021/1902.

BMHCA, còn gọi Lilial, là một chất tạo mùi được sử dụng trong nhiều sản phẩm mỹ phẩm. Tuy nhiên, cơ quan chuyên gia SCCS của EU đã kết luận năm 2019 rằng hợp chất này không an toàn để sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da, bởi nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh sản và gây kích ứng da. Do đó, từ ngày 1/3/2022, BMHCA đã bị chính thức đưa vào Danh mục cấm (Annex II) của Luật mỹ phẩm EU - thông qua Quy định EU 2021/1902 có hiệu lực từ ngày 29/10/2021.

Cụ thể, hệ thống Safety Gate (RAPEX) và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Italy đã phát hiện và thông báo về các sản phẩm sau:

- Eau de Parfum Shiseido Ever Bloom (30 ml): chứa BMHCA, bị cấm phân phối từ ngày 16/10/2024. Đây là quyết định của nhà phân phối Ý trong thông báo từ ngày 1/8/2025.

- Calvin Klein CK One Eau de Toilette: cũng chứa BMHCA, bị cấm từ 28/5/2024 theo thông tin RAPEX.

- Các loại nước hoa khác bị cấm và thu hồi tại Ý bao gồm: Eternity, các set sản phẩm của Armani, Clinique, Calvin Klein CK Shock, Angel Eau Sucrée, cùng nhiều thương hiệu lớn khác như Burberry, Bvlgari, Tommy Hilfiger, đều liên quan đến nguy cơ tương tự và bị cấm tiếp thị từ cùng thời điểm 28/05/2024.

Trong nửa đầu năm 2025, hơn 500 sản phẩm mỹ phẩm phát hiện không an toàn đã bị thu hồi tại châu Âu, trong đó hơn 90 % do vấn đề hóa chất như chứa BMHCA, vượt ngưỡng cho phép hoặc không khai báo đầy đủ. Con số sản phẩm bị thu hồi do vi phạm BMHCA đã lên đến hơn 1.500 mặt hàng trong vòng hai năm gần đây.

Trong các diễn đàn nước hoa quốc tế, phản ứng của cộng đồng người dùng trước việc EU cấm chất BMHCA và thu hồi hàng loạt sản phẩm khá đa dạng. Trên Reddit, tài khoản u/Lightbringer84 cho rằng điều đáng lo không phải là mất đi một mùi hương yêu thích, mà là việc cơ thể đã tiếp xúc bao lâu với một chất độc hại đến mức bị cấm. Trái lại, tài khoản u/retrofrag lại thừa nhận mình đã nhận được email cảnh báo từ eBay về việc thu hồi nhưng khẳng định sẽ không vứt bỏ chai nước hoa cũ, vì với họ, giá trị tinh thần và tình cảm dành cho mùi hương quan trọng hơn bất cứ rủi ro nào. Một người dùng khác, u/scentedmemory, thú nhận không còn dám sử dụng sản phẩm chứa Lilial, nhưng cũng không muốn vứt bỏ, nên đành giữ lại để trưng bày như một món kỷ vật.

Người tiêu dùng nên kiểm tra nhãn thành phần: nếu thấy 'Butylphenyl methylpropional' hay "Lilial" thì không nên tiếp tục sử dụng.

Hiện tại, Shiseido không phát hành thông cáo nào liên quan đến việc thu hồi nước hoa chứa BMHCA. Tuy nhiên, trên trang Cam kết chất lượng, hãng nhấn mạnh rằng họ luôn phản hồi nghiêm túc các phản ánh từ người tiêu dùng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế hoặc chính quyền nếu phát hiện bất thường về sản phẩm.

Tương tự Shiseido, Calvin Klein và các thương hiệu khác chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến việc thu hồi sản phẩm nước hoa chứa BMHCA.