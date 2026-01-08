Tiên Nguyễn lăng xê một style suốt nhiều năm

Tiên Nguyễn cùng mẹ và 'em dâu tương lai' Marie Trâm Anh mở tiệc đón năm mới trên du thuyền. Ba người đẹp cùng chọn trang phục nhiều màu sắc của Dolce&Gabbana, thương hiệu họ yêu thích và thường xuyên lăng xê.

'Nàng dâu mới' Tiên Nguyễn khoe vai trần cùng áo croptop phối chân váy họa tiết gạch bông Majolica đặc trưng của Dolce&Gabbana. Thiết kế hơn 50 triệu đồng giúp con gái Johnathan Hạnh Nguyễn tôn da rám nắng.

Nhiều năm nay, Tiên Nguyễn trung thành với những món đồ nhiều màu sắc, mang đặc trưng phong cách Địa Trung Hải. Trước đây, cô cũng từng nhiều lần diện các set đồ rực rỡ tương tự.

Những set trang phục họa tiết vương giả phù hợp phong cách gợi cảm, hiện đại của Tiên Nguyễn.

Cô thường mặc crop top cùng chân váy để hút ánh nhìn vào bờ vai và vòng eo thon.

Các set váy áo họa tiết hoa lá nhiều màu sắc của Dolce&Gabbana cũng được Tiên Nguyễn chưng diện, tạo thành phong cách 'ruột' suốt nhiều năm.

Mỹ nhân sinh năm 1997 thể hiện khả năng mix-match, chinh phục những bộ cánh cầu kỳ kén dáng.

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn với cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Cô từng học thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh), hiện giữ chức CEO một công ty thuộc tập đoàn gia đình. Tiên Nguyễn được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam. Cô kết hôn với ông xã gốc Dubai, Justin Cohen, hơn cô 16 tuổi, vào tháng 12 năm ngoái.