10 lỗi thời trang phá hỏng phong cách

Quần áo nhàu nhĩ

Xiêm y dù đẹp đến đâu cũng sẽ mất sức hút nếu có nhiều nếp nhăn. Bởi vậy, bạn nên dành thời gian để ủi phẳng chúng trước khi mặc.

Lộ quai áo ngực

Quy tắc quan trọng nhất khi chọn đồ lót là chúng phải "vô hình" sau lớp trang phục bên ngoài, trừ trường hợp nàng theo đuổi mốt khoe bra.

Nội y gồ ghề

Áo ngực và quần chíp ôm khít, không quá rộng hay chật sẽ định hình đường cong hiệu quả. Ngược lại, nếu nội y tạo thành vết lằn trên cơ thể, chúng sẽ thu hút chú ý một cách chẳng hề tích cực.

Trang phục thiếu vừa vặn

Dù thích một thiết kế đến đâu, bạn cũng cần chắc chắn nó có kích thước phù hợp. Nếu không, mọi nỗ lực phối đồ sẽ trở nên vô nghĩa.

Vết mồ hôi

Vẻ ngoài thanh lịch sẽ biến mất vào lúc nách áo ướt đẫm. Nếu không dùng sản phẩm ngăn mồ hôi, phái đẹp nên chọn trang phục không tay hoặc tối màu, chất liệu tự nhiên, thoáng khí.

Dùng túi fake lộ liễu

Những chiếc túi gắn logo Chanel, Dior, Louis Vuitton... với đường nét, chất liệu khác xa hàng thật chỉ khiến phong cách giảm giá trị. Thay vào đó, bạn có thể tìm mua sản phẩm từ các hãng bình dân.

Giày bẩn

Trong mọi loại phụ kiện, không gì có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài nhiều như giày dép. Một đôi giày với lớp da bong tróc hoặc có vết bẩn, bám bụi sẽ khiến chủ nhân trông kém sang.

Phụ kiện lạc quẻ

Dù đã phối xiêm y hài hòa, nàng vẫn sẽ mất điểm nếu chọn giày dép, túi xách hoặc trang sức không ăn nhập.

Quần tất sáng hơn da chân

Với màu nude, quần tất phải hoàn toàn tiệp làn da thì phái đẹp mới có được hình ảnh hoàn hảo.

Những lỗi nhỏ trên trang phục

Bạn có thể cảm thấy bối rối, mất tự tin khi phát hiện áo mình bị rút sợi, rơi cúc (nút) hay bung khóa. Giải pháp là hãy cắt sạch chỉ thừa sau khi mua đồ và đem theo kim chỉ trong túi xách để sẵn sàng đối phó mọi sự cố.