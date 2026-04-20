Bài tập nhảy tại chỗ 50 giây của người Nhật giúp giảm mỡ thừa

Trong những năm gần đây, tại Nhật Bản xuất hiện xu hướng “nhảy tại chỗ” (mini-jump) - hình thức vận động đơn giản, thời gian ngắn và dễ áp dụng tại nhà. Phương pháp này được cho là có thể hỗ trợ tiêu hao năng lượng và cải thiện thể lực, nên thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Xu hướng này trở nên được chú ý hơn sau khi chương trình truyền hình thực tế “Học cùng Kazlaser” giới thiệu và thử nghiệm hình thức tập luyện trên. Theo nội dung chương trình, trong vòng 10 ngày, người tham gia chương trình ghi nhận mức giảm khoảng 2,2% mỡ cơ thể, đồng thời khối lượng cơ bắp cũng có sự thay đổi tích cực.

Trong chương trình, giáo sư lâm sàng Tsukamoto Hiroshi đến từ Bệnh viện trực thuộc Đại học Tsukuba, giải thích thêm rằng các động tác nhảy này chủ yếu tác động đến “cơ dép” (soleus) ở bắp chân.

Nhóm cơ này chứa nhiều sợi cơ co chậm - loại sợi cơ có khả năng sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng tương đối hiệu quả. Vì vậy, khi được kích thích thường xuyên, nó có thể góp phần hỗ trợ tăng mức tiêu hao năng lượng của cơ thể, từ đó hỗ trợ kiểm soát mỡ.

Người tham gia thử thách là nghệ sĩ Okarina – thành viên của nhóm hài Okazu Club. Cô áp dụng phương pháp với lộ trình “mỗi ngày 5 lần, mỗi lần 10 giây”, tương đương tổng thời gian vận động khoảng 50 giây mỗi ngày.

Lúc đầu, cô cũng bày tỏ sự hoài nghi về hiệu quả của hình thức tập luyện cường độ thấp này, nhưng vẫn duy trì thực hiện trong 10 ngày. Trước khi bắt đầu, các chỉ số của cô được ghi nhận gồm cân nặng 63,3 kg, tỷ lệ mỡ cơ thể 31,6% và khối lượng cơ bắp 21,65 kg, được xếp vào nhóm hơi thừa cân.

Sau 10 ngày, các chỉ số ghi nhận có sự thay đổi đáng chú ý: tỷ lệ mỡ cơ thể giảm khoảng 2,2%, huyết áp giảm 15 đơn vị, trong khi khối lượng cơ bắp tăng 1,22 kg và cân nặng tăng khoảng 1,5 kg, được cho là có liên quan đến sự thay đổi về khối lượng cơ.

Giáo sư Tsukamoto cũng bày tỏ sự bất ngờ, đồng thời lưu ý rằng việc tăng hơn 1 kg cơ bắp trong thời gian ngắn là điều hiếm gặp.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng để duy trì sức khỏe và vóc dáng lâu dài, điều quan trọng không chỉ là tăng khối lượng cơ bắp mà còn là cải thiện toàn diện chức năng của cơ bắp.

Huấn luyện viên cá nhân Chikuyama Kazuhiro cho biết cơ bắp không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn liên quan đến khả năng nâng đỡ cơ thể, khả năng vận động và hiệu quả trao đổi chất.

Anh cũng gợi ý một phiên bản nâng cao của “bài tập nhảy mini” với cấu trúc 20 giây nhảy xen kẽ 10 giây nghỉ, lặp lại 8 lần, tổng thời gian khoảng 4 phút. Theo anh, cách tập theo chu kỳ như vậy có thể giúp tăng nhịp tim, hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu và tăng mức tiêu hao năng lượng. Bên cạnh đó, hoạt động vận động cũng có thể tạo kích thích lên hệ xương, góp phần duy trì mật độ xương.

Trong quá trình thực hiện, yếu tố quan trọng là tiếp đất nhẹ nhàng để hạn chế tác động lên đầu gối và cổ chân. Nếu lo ngại tiếng ồn trong nhà hoặc rung động ảnh hưởng đến sàn, có thể trải thảm yoga để giảm bớt tác động. Người mới bắt đầu nên tập với số lần ít hơn, sau đó tăng dần cường độ luyện tập để cơ thể có thời gian thích nghi.

Cần lưu ý rằng trong giai đoạn đầu tập luyện, việc cân nặng tăng lên không nhất thiết là do tăng mỡ. Điều này có thể liên quan đến sự thay đổi khối lượng cơ và việc cơ thể giữ glycogen cùng nước – những phản ứng bình thường khi bắt đầu vận động.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào cân nặng, nên theo dõi thêm tỷ lệ mỡ cơ thể và sự thay đổi vóc dáng để đánh giá chính xác hơn.