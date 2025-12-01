Hoa hậu Hoàn vũ bị điều tra

Tờ Inquirer cho biết Tổng thống Mexico đã yêu cầu mở cuộc điều tra khẩn để làm rõ các cáo buộc về doanh nhân Raul Rocha (ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ) và các bê bối về giải thưởng tại cuộc thi Miss Universe 2025.

Ngoài ra, Tổng thống Mexico cũng lên tiếng về nghi vấn chính phủ can thiệp vào chiến thắng của người đẹp Fátima Bosch. Sau đăng quang, cô nhận nhiều cáo buộc về việc được ưu ái, dọn đường.

Chính phủ Mexico điều tra cáo buộc về Hoa hậu Hoàn vũ.

Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum được phóng viên hỏi về việc liệu bà hoặc bất kỳ cơ quan nào trong chính phủ có can thiệp vào kết quả cuộc thi Miss Universe 2025 để dọn đường cho người đẹp Fátima Bosch chiến thắng hay không.

Bà Claudia Sheinbaum trả lời: "Thật là vô lý. Rõ ràng là không, điều đó là hoàn toàn sai và hơn nữa, mọi người không nên quan tâm đến những chuyện như vậy".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Guatemala đã quyết định bãi bỏ chức danh Lãnh sự danh dự của ông Raul Rocha Cantú do phát hiện vi phạm các quy định và vướng những ồn ào về pháp lý.

Bộ Ngoại giao Guatemala cho biết trong khuôn khổ các đánh giá định kỳ đối với các Lãnh sự danh dự, tổ chức nhận được báo cáo từ Đại sứ quán Guatemala tại Mexico cho biết ông Raul Rocha Cantú tự ý thay đổi trụ sở mà không có thông báo hay được cho phép trước.

Ông Raul Rocha chỉ được ủy quyền hoạt động với tư cách Lãnh sự danh dự ở thành phố Toluca de Lerdo, trong khi đó Guatemala đã có cơ quan lãnh sự chính thức tại thành phố Mexico nên Bộ Ngoại giao Guatemala quyết định bãi bỏ chức danh Lãnh sự danh dự của ông Raul Rocha sau khi phát hiện vi phạm các quy định.

Bộ Ngoại giao Guatemala nhấn mạnh Lãnh sự danh dự không phải là nhà ngoại giao, mà chỉ là người đại diện cho một quốc gia ở một khu vực nhất định, thường để hỗ trợ công dân, thúc đẩy quan hệ thương mại, văn hóa...

Trước đó, Raul Rocha đã bị Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) truy tố vì cáo buộc liên quan tới buôn bán vũ khí và hợp tác với tội phạm có tổ chức. Ông Raul đã tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của FGR để cung cấp thông tin liên quan về các hoạt động tội phạm nhằm đổi lấy các lợi ích về mặt tố tụng.

Trong khi đó, tòa án Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip - cựu CEO Miss Universe sau khi bà bỏ trốn và không ra hầu tòa. Bà Anne hiện được cho rằng đã bỏ trốn sang Mexico dưới sự giúp đỡ của ông Raul.

Với việc hai lãnh đạo cấp cao đều vướng lao lý, khán giả lo ngại về số phận của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Hiện tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ được điều hành bởi ông Mario Bucaro - CEO mới.

Sự hỗn độn đang xảy ra với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng khiến nhiều người lo ngại cho nhiệm kỳ của tân Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch. Cô được đánh giá có một năm sóng gió trước làn sóng phản ứng dữ dội của dư luận.