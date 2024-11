Ba thói quen ăn sáng phá hỏng nỗ lực giảm cân

1. Bỏ bữa sáng

"Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng giàu protein, cân bằng giúp bạn cảm thấy no, thỏa mãn và tràn đầy năng lượng cho cả ngày. Nhiều người bỏ bữa sáng sau đó đợi quá lâu để ăn trưa, cuối cùng do quá đói nên dễ sa đà vào việc ăn vặt, ăn quá nhiều hoặc lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ăn sáng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính", chuyên gia dinh dưỡng Jamie Nadeau phân tích lý do bạn không nên bỏ qua bữa sáng.

Bỏ bữa sáng có thể làm bạn khó kiểm soát việc ăn uống hơn, dễ thấy thèm ăn, sa đà vào các món kém lành mạnh.

Thường xuyên nhịn ăn sáng cũng làm giảm tốc độ trao đổi chất của cơ thể, khiến cơ thể có xu hướng tích mỡ nhiều hơn. Chuyên gia Stephanie Darby nói về cơ chế sinh tồn của cơ thể khi thiếu năng lượng: "Nếu không ăn sáng, cơ thể sẽ tìm kiếm năng lượng ở nơi khác, lấy năng lượng dự trữ từ mô mỡ và cơ bắp của chúng ta. Lúc này, các quá trình khác sẽ hoạt động chậm lại để bảo tồn năng lượng, hướng đến duy trì sự sống còn cho cơ thể và có xu hướng tích trữ mỡ để làm năng lượng sử dụng sau này".

2. Ăn đồ ngọt vào bữa sáng

Dù bữa sáng là bữa ăn xa giờ đi ngủ nhất, đồng nghĩa cơ thể có đủ thời gian để đốt cháy calo, điều đó không có nghĩa là bạn có thể ăn uống bừa bãi. Tốt nhất không nên ăn nhiều đồ ngọt cũng như thực phẩm có chỉ số đường huyết cao và các món chiên rán nhiều dầu mỡ.

Đồ ngọt không thích hợp ăn vào bữa sáng vì chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể trong một thời gian ngắn, làm đường huyết tăng nhanh rồi sụt nhanh, khiến bạn cảm thấy đói nhanh, thèm ăn nhiều hơn, khó kiểm soát chế độ ăn uống trong ngày. Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chứa quá nhiều đường còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa, gia tăng tình trạng viêm trong cơ thể.

Ăn đồ ngọt vào buổi sáng sẽ khiến cơ thể khó tiêu hóa, làm hạ đường huyết và gây đói nhanh hơn.

3. Bữa sáng thiếu hụt chất xơ và protein

Thời gian eo hẹp vào buổi sáng khiến hầu hết mọi người có xu hướng chọn các món ăn nhanh, gọn, no bụng như bánh mì, xôi, mì tôm... Các món này chứa hàm lượng carb tương đối cao nên nên giúp no bụng, khiến cơ thể tỉnh táo. Tuy nhiên, chúng lại thiếu hụt chất xơ và protein.

Chất xơ từ các loại rau củ sẽ giúp kiểm soát đường huyết, cản trở quá trình hấp thụ đường. Chất xơ cũng có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp no lâu, tăng cường các loại vitamin cho cơ thể.

Bữa sáng đủ dinh dưỡng giúp bạn kiểm soát đường huyết cũng như khẩu phần ăn trong ngày hiệu quả hơn.

Bữa sáng không chứa protein không giúp kiểm soát đường huyết, khiến bạn nhanh đói, thèm ăn nhiều hơn vào các bữa còn lại trong ngày, dẫn đến tăng cân. Protein vừa giúp no lâu, vừa giữ cho lượng đường trong máu ổn định trong thời gian dài. Nên chọn các loại protein nạc như thịt nạc, cá, đậu, các loại hạt... cho bữa sáng giàu dinh dưỡng.

(Theo Eat This)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]