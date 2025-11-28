Giải mã phương pháp đi bộ 6-6-6 giúp thúc đẩy giảm cân, đốt mỡ

Đi bộ 6-6-6 là gì?

Khởi động 6 phút trước khi đi bộ với các động tác giãn cơ nhẹ nhàng sẽ chuẩn bị cho cơ bắp và khớp, giảm nguy cơ chấn thương. 60 phút đi bộ giúp cơ thể đạt trạng thái đốt cháy mỡ thừa, cải thiện sức khỏe tim mạch, dung tích phổi và sức bền. 6 phút thư giãn nhằm đưa nhịp tim trở lại bình thường, giảm căng cứng cơ bắp. Giãn cơ thường xuyên cũng sẽ hỗ trợ bạn duy trì sự dẻo dai, giảm cảm giác đau mỏi.

Lý do đi bộ 6-6-6 được hưởng ứng

Xu hướng luyện tập này hiện được lan truyền trên TikTok, hướng đến mục tiêu giảm cân, cải thiện sức bền cơ thể. Lindsey Bomgren - huấn luyện viên được cấp chứng nhận và là người đồng sáng lập nền tảng fitness Nourish, Move, Love - cho biết phương pháp này đang được đón nhận vì "mọi người có xu hướng bị thu hút bởi những thử thách cụ thể về số lượng".

Quy tắc 6-6-6 đề cao sự kiên trì, thúc đẩy hình thành thói quen vận động thường xuyên.

Bên cạnh đó, kiểu đi bộ này ngày càng trở nên phổ biến nhờ ưu điểm có cường độ thấp, không đòi hỏi dụng cụ chuyên biệt, không tốn kém, phù hợp với số đông.

Huấn luyện viên cá nhân nổi tiếng Kollins Ezekh ở Los Angeles chia sẻ với Fox News: "Với tôi, đi bộ là cách để thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng và giúp cơ thể vận động ngay cả vào những ngày tôi không tập luyện chăm chỉ". Sức hấp dẫn của phương pháp 6-6-6 nằm ở tính dễ tiếp cận - chỉ cần một đôi giày tốt và một giờ đồng hồ. Điều này phù hợp với mọi độ tuổi, trình độ thể chất và lịch trình khác nhau.

Lợi ích của thói quen đi bộ

Theo các chuyên gia, đi bộ với tốc độ nhanh đưa cơ thể vào "vùng 2" - ngưỡng tập luyện cường độ thấp đến trung bình với nhịp tim đạt 60-70% mức tối đa. Theo Cleveland Clinic, tập thể dục ở cường độ này đốt cháy khoảng 65% lượng calo từ chất béo, khiến phương pháp 6-6-6 trở thành hoạt động đốt cháy chất béo hiệu quả mà không gây kiệt sức như khi tập luyện quá sức.

Một giờ đi bộ theo phương pháp 6-6-6 đủ để tính vào khuyến nghị 150 phút hoạt động cường độ trung bình mỗi tuần của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia cũng cho thấy đi bộ thường xuyên cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp và hỗ trợ kiểm soát cholesterol.

Dù việc tập luyện được khuyến cáo thực hiện lúc 6 giờ sáng hoặc 6 giờ chiều, thời gian này có thể thay đổi linh hoạt, tùy thuộc vào lịch trình cá nhân. Đi bộ vào buổi sáng giúp tăng cường trao đổi chất, hít thở không khí trong lành và tạo cảm hứng làm việc cho cả ngày. Trong khi đó, đi bộ lúc 6h chiều có thể thư giãn tâm trí và giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc.

Các hoạt động thể chất, như đi bộ, giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với insulin, cải thiện tình trạng kháng insulin, đồng nghĩa thúc đẩy cơ thể chuyển hóa đường huyết, sử dụng chúng làm năng lượng thay vì tích tụ dưới dạng mỡ thừa.

Ngoài lợi ích tiêu hao calo, hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ, thói quen đi bộ cũng giúp xương chắc khỏe hơn. Nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí PLOS One đã xem xét tác động của việc đi bộ với tốc độ 20 phút/1,6 km lên mật độ khoáng xương của hơn 200 phụ nữ tiền mãn kinh khỏe mạnh trong hai năm. Những người đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, ít nhất ba lần một tuần, đã cải thiện đáng kể mật độ xương.

Đi bộ cũng tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện chức năng não bộ và cân bằng sức khỏe tinh thần.

Lưu ý khi đi bộ 6-6-6

Huấn luyện viên Ezekh cho biết phương pháp đi bộ này không có quá nhiều rủi ro. Tuy nhiên, những người gặp vấn đề về đầu gối, hông hoặc bàn chân nên thận trọng.

Ông cũng cảnh báo người mới bắt đầu không nên tập quá sức và cần chú ý tư thế cũng như chọn giày phù hợp. "Tư thế và giày tập thực sự quan trọng. Tôi xem phương pháp này như điểm khởi đầu, chứ không phải vạch đích. Hãy dùng nó để xây dựng sự nhất quán, sau đó bổ sung các bài tập khác", Ezekh nói.