4 món rau cho làn da không tuổi

Tiến sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Lisa Young, thành viên Ban cố vấn y tế của Eat This Not That, chỉ ra để có làn da tươi trẻ thì việc bổ sung dinh dưỡng rất quan trọng. Các loại rau giàu vitamin A, C, kẽm và chất chống oxy hóa như ớt chuông, súp lơ, cà chua, bắp cải tím nên được thêm vào thực đơn hàng ngày để làm chậm tốc độ lão hóa.

1. Ớt chuông

Ớt chuông có thể thêm vào salad hoặc xào cùng các loại thịt, nấm làm món ăn chính trong bữa.

Ớt chuông rất giàu vitamin A và C. Vitamin A có tác dụng làm căng da, giúp giảm và làm mờ nếp nhăn. Vitamin C sẽ giúp sản xuất collagen, kích thích quá trình phục hồi và tái tạo da.

2. Súp lơ

Súp lơ chứa hàm lượng vitamin C cao. Ngoài ra, loại rau này cũng là một nguồn cung cấp kẽm và lutein - cả hai chất góp phần giúp làn da khỏe mạnh hơn. Kẽm giúp chống oxy hóa, làm lành tổn thương da, bao gồm cả tổn thương do tác hại của tia cực tím. Lutein giống như vitamin A giúp tăng độ đàn hồi cho da và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

3. Cà chua

Cà chua khi được nấu chín sẽ giải phóng nhiều lycopene, giúp tăng cường khả năng chống lão hóa.

Cà chua chứa nhiều vitamin C và lycopene, là nguồn cung cấp vitamin tốt cho da. Lycopene là một chất chống oxy hóa giúp phục hồi tổn thương da và làm dịu những thay đổi về kết cấu da theo thời gian.

4. Bắp cải tím

Bắp cải tím chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa và vitamin A, C, giúp cải thiện sức khỏe làn da, tăng cường khả năng phục hồi và tái tạo da, làm chậm tốc độ lão hóa.

(Theo Eatthis)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]