Ba món tăng sinh collagen giúp blogger U40 có da căng bóng

Natural Nadine, 38 tuổi, là một vlogger về chủ đề chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe. Cô thường được nhiều người khen ngợi có làn da căng mịn, không nếp nhăn ở tuổi U40. Nadine khẳng định làn da của bản thân là kết quả của việc "trẻ hóa tự nhiên" thông qua lối sống lành mạnh và chưa từng tiêm botox, chất làm đầy hay phẫu thuật thẩm mỹ.

Nadine nói rằng các loại bột collagen chiết xuất từ động vật không được cơ thể hấp thụ trực tiếp. "Collagen được tạo ra từ bên trong cơ thể. Không thể truyền collagen của động vật vô hại sang bạn", cô nói. Theo Nadine, tiêu thụ chất chống oxy, dinh dưỡng từ thực vật là một trong những cách hữu ích để bảo vệ cấu trúc collagen cũ đồng thời cung cấp nguyên liệu cho cơ thể sản sinh collagen mới. Điều này được cô kiên trì áp dụng nhiều năm qua, thông qua những nhóm thực phẩm sau.

Natural Nadine duy trì thói quen uống nước ép cần tây mỗi sáng từ nhiều năm qua.

Cần tây

Nước ép cần tây được Nadine gọi là "botox của thiên nhiên" và uống hàng ngày từ năm 2017. Cô tin rằng nhờ khả năng giảm đầy hơi, cải thiện tiêu hóa từ cần tây, sức khỏe làn da được cải thiện. Bên cạnh đó, cần tây còn góp phần loại bỏ độc tố, cải thiện chức năng gan từ đó giảm bớt các tác nhân gây hại làm suy giảm cấu trúc collagen.

Trái cây giàu beta carotene

Các loại trái cây giàu beta - carotene và vitamin C như xoài, đu đủ, cà rốt, khoai lang... giúp thúc đẩy sản sinh collagen, làm chậm quá trình lão hóa da. Beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A, hỗ trợ tái tạo tế bào da, còn vitamin C trực tiếp kích thích tổng hợp collagen, tăng cường độ đàn hồi và làm sáng da.

Tiêu thụ thực phẩm giàu beta - carotene giúp tăng cường vitamin A cho cơ thể, hỗ trợ tái tạo tổn thương tế bào, củng cố sức khỏe làn da từ bên trong.

Thực phẩm giàu silica

Nguồn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và silica như các loại rau lá xanh đậm (rau bina, cải xoăn, măng tây...) cùng các loại thảo mộc như bồ công anh, tầm ma... cũng được Nadine khuyến khích nên thêm vào chế độ ăn hàng ngày. Silica giúp kích thích sản xuất collagen, hỗ trợ tăng cường độ, đàn hồi của da bằng cách giúp kết nối các sợi collagen và tăng cường khả năng giữ ẩm của da.