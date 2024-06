4 chất bổ sung giúp nuôi da căng mọng, trẻ hơn tuổi

Để bạn trông già đi một cách duyên dáng có thể đạt được bằng cách áp dụng chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng và vitamin, tuân thủ chế độ chăm sóc da dưỡng ẩm thường xuyên, thoa nhiều kem chống nắng và kết hợp các chất bổ sung cụ thể vào thói quen của một người.

Những thực phẩm chức năng cần thiết để nuôi da bao gồm: Collagen và vitamin C, E và A.

Tiến sĩ Debra Jaliman, bác sĩ da liễu, Tiến sĩ Nadir Qazi và Tiến sĩ Joshua Zeichner, giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và lâm sàng về da liễu tại Mount Sinai chia sẻ:

1. Collagen

Jaliman cho biết, collagen là loại protein chịu trách nhiệm cho làn da dẻo dai và độ đàn hồi của nó, và có thể được bổ sung dưới dạng thực phẩm bổ sung hàng ngày đồng thời cũng được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm. Richards giải thích: Sự mất mát collagen bắt đầu khi còn trẻ ở độ tuổi 21 và đến tuổi 40, phụ nữ đã mất "từ 10-20% lượng ảnh cắt dán và 1% sau đó".

Cô lưu ý, sau 40 tuổi, bạn vẫn có thể thúc đẩy làn da rạng rỡ, tươi sáng bằng cách bổ sung collagen và ăn thực phẩm giàu collagen, chẳng hạn như nước hầm xương, trứng, thịt gà, quả mọng, v.v.

Cô ấy nói: “Tốt nhất là bạn nên sử dụng thực phẩm bổ sung collagen có chứa hầu hết 5 dạng này. Ít nhất, lý tưởng nhất là nên dùng loại 1 và 3 cùng nhau.”

Collagen có thể được dùng bổ sung dưới dạng viên nang hoặc dạng bột. Richards khuyên: “Khi dùng dưới dạng bột, đặc biệt là trộn với bột protein, điều này có thể tăng cường khả năng hấp thụ collagen”.

Jaliman đề xuất một lựa chọn đơn giản hơn, có thể kết hợp trực tiếp với một sản phẩm được thiết kế để mang lại làn da trẻ trung hơn .

Trộn bột collagen với nước hoặc bất kỳ đồ uống nào để nhắm mục tiêu cụ thể đến mục tiêu của bạn. Sự kết hợp mạnh mẽ này giúp quá trình hydrat hóa tổng thể vì cơ thể bạn cần nước ở mọi lứa tuổi và bột collagen liên kết trực tiếp với việc sản xuất collagen. Cô ấy nói rằng chúng ta càng có nhiều collagen thì làn da của chúng ta sẽ càng trẻ trung hơn.

2. Vitamin C

Nếu bạn đã dùng vitamin C phổ biến và hiệu quả thì tốt! Nếu không, hoặc nếu bạn chỉ nhận được chất dinh dưỡng này thông qua các loại thực phẩm như trái cây và rau quả, Dorn cho biết cũng có những lợi ích đáng chú ý cho làn da khi dùng thực phẩm bổ sung. Sự tổng hợp collagen, không thể xảy ra nếu không có vitamin C.

Vitamin C chịu trách nhiệm cho nhiều phản ứng trong cơ thể, đặc biệt là sản xuất collagen và protein chiếm 80% mô liên kết của chúng ta. Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp chống lại các gốc tự do và giảm viêm trong cơ thể, một lý do khác khiến nó có lợi cho sức khỏe làn da. Cơ thể cần 1000mg Vitamin C để sản xuất collagen .

Vitamin C được tìm thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc da, bao gồm huyết thanh, kem và mặt nạ. Lý do tại sao nó rất phổ biến là vì nó là một chất chống oxy hóa mạnh giúp nuôi dưỡng làn da bằng cách bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và các yếu tố bên ngoài khác”. Cowin lưu ý rằng nó “tăng cường sản xuất collagen, có thể làm sáng da và cải thiện kết cấu của nó”, do đó làm cho da trông trẻ trung và khỏe mạnh hơn.

3. Vitamin A

Theo Qazi, loại vitamin tối ưu hàng ngày cho phụ nữ từ 40 tuổi trở lên đang tìm cách làm săn chắc làn da và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa rõ ràng là vitamin A. Ông nói rằng dù dùng đường uống cùng với chất bổ sung hay bôi trực tiếp lên da bằng kem hoặc huyết thanh, Vitamin A có hiệu quả trong việc làm giảm sự xuất hiện của tuổi tác.

Vitamin A kích thích sản xuất collagen và hình thành đàn hồi, ngay cả sau khi chúng bắt đầu bị phá vỡ, tái tạo và sửa chữa những gì đã mất.

4. Vitamin E

Vitamin E được sản xuất tự nhiên bởi bã nhờn thoát ra qua lỗ chân lông trên da. Vitamin này có tính nhờn và giữ cho làn da khỏe mạnh, rực rỡ và săn chắc. Những người có làn da khô không sản xuất đủ lượng vitamin E, dẫn đến nếp nhăn, đốm đen và viêm nhiễm. Bổ sung vitamin E vào chế độ buổi sáng của bạn là một cách tuyệt vời để giúp giảm và ngăn ngừa nếp nhăn, bao gồm cả vết chân chim.

Sự hấp thụ vitamin E vào cơ thể có thể được tăng cường bằng cách kết hợp nó với thực phẩm chứa chất béo lành mạnh, do tính chất hòa tan trong chất béo của nó. Để hấp thụ tối ưu và bổ sung vitamin E, bạn có thể thêm một quả bơ vào bữa sáng vì nó chứa đầy chất béo lành mạnh và vitamin E.

