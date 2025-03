Ba loại rau thêm vào bữa tối giúp tăng collagen cho da trẻ lâu

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh chứa protein, chất xơ cùng chất chống oxy hóa, vitamin C. Một bát súp lơ xanh nấu chín hoặc ăn sống cung cấp liều lượng vitamin C đủ cho một ngày, đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo toàn và sản sinh collagen. Súp lơ cũng là nguồn cung cấp kẽm và lutein, cả hai chất này đều góp phần giúp làn da khỏe mạnh hơn, thúc đẩy quá trình tự chữa lành vết thương, đẩy nhanh tốc độ tái tạo da.

Súp lơ được xem như thực phẩm vàng trong việc làm đẹp da và dáng.

Đối với mục tiêu cải thiện vóc dáng, súp lơ xanh chứa nhiều chất xơ, giúp nhanh no, hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy sức khỏe đường ruột, tăng khả năng thải độc nhờ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Cải xoăn

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinics in Dermatology, cải xoăn chứa nhiều lutein và zeaxanthin, là hai loại carotenoid có thể tăng cường độ đàn hồi và độ ẩm cho da, giúp da mềm mịn, khỏe đẹp. Lutein còn góp phần bảo vệ da khỏi tác hại từ tia UV và ánh sáng xanh. Loại rau này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và beta-carotene, bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do gây hại, tăng cường khả năng chống viêm, hỗ trợ sản sinh collagen, làm sáng da.

Cải xoăn còn gọi là cải kale có thể làm salad, xào hoặc thêm vào sinh tố, cung cấp nhiều chất xơ, chất chống viêm tốt cho cơ thể.

Ớt chuông

Ớt chuông chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và beta-carotene, bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do gây hại. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong loại rau quả này cũng giúp kích thích sản xuất collagen, cải thiện da săn chắc, mờ thâm nám cũng như làm chậm tốc độ xuất hiện nếp nhăn. Có thể thêm ớt chuông vào các món salad, xào hoặc nướng, ăn sống như món tráng miệng...

Ớt chuông giàu dinh dưỡng và có lượng calo vừa phải, thích hợp thêm vào chế độ ăn giảm cân, giữ dáng.