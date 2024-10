5 món trót ăn nhiều cũng không lo tích mỡ

1. Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như bina, cải xoăn có lượng calo thấp nhưng nhiều chất xơ, giúp tăng cảm giác no và cung cấp vitamin, khoáng chất hữu ích cho sức khỏe đường ruột, kiểm soát cân nặng. Bên cạnh đó, các loại rau lá xanh còn chứa chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, kìm hãm tốc độ lão hóa cơ thể. Tiêu thụ nhiều rau lá xanh không làm bạn lên cân mà còn tăng cường khả năng thải độc, nhuận tràng.

Các loại rau có màu xanh lá không chỉ cung cấp nhiều chất xơ cho cơ thể, giúp đào thải độc tố, duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa mà còn góp phần giảm căng thẳng, thư giãn cơ bắp, cải thiện chất lượng giấc ngủ nhờ giàu magie.

2. Yến mạch

Yến mạch rất giàu chất xơ, đặc biệt là beta-glucan, có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm cảm giác đói. Ngoài ra, chất xơ có thể thúc đẩy sức khỏe đường ruột và tăng tốc độ tiêu hóa.

3. Ức gà

Ức gà giàu protein chất lượng cao và ít calo, có thể làm tăng cảm giác no, duy trì khối lượng cơ bắp. Protein là nguyên liệu chính để tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy đốt cháy nhiều chất béo hơn. Nếu trót ăn nhiều ức gà hơn một chút cũng không cần quá áy náy hoặc uống giấm táo, trà xanh... để thúc đẩy tốc độ phân giải protein.

4. Cá hồi

Cá hồi hay các loại cá biển sâu khác rất giàu axit béo Omega-3, giúp giảm viêm và tăng cường đốt cháy chất béo. DHA trong cá hồi, cá mòi, cá ngừ... còn có khả năng làm dịu cơ thể, điều chỉnh lượng đường, kiểm soát cholesterol. Protein chất lượng cao trong cá giúp tăng cảm giác no, nhờ đó no nhanh, no lâu hơn.

Cá hồi giàu omega-3 tốt cho sức khỏe, vóc dáng.

5. Trứng

Trứng là một trong những loại thực phẩm quen thuộc của các thực đơn giảm mỡ, giảm cân. Không chỉ giàu protein và ít calo, ăn trứng vào bữa sáng còn giúp kéo dài cảm giác no, kiểm soát lượng calo nạp vào trong ngày hiệu quả.

