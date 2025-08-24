Xu hướng bikini tí hon bùng nổ

Sự bùng nổ của bikini tí hon

Hình ảnh phụ nữ khoe dáng với áo tắm hoặc bikini không hề hiếm lạ tại những địa điểm như hồ bơi, bãi biển... vào mùa hè. Tuy nhiên, 2025 vẫn khác biệt so với những năm trước đây. Theo nhận định của giới truyền thông phương Tây, bikini hở hang đang trỗi dậy.

Theo The Guardian , những bộ bikini dây kiệm vải trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Đồ bơi tí hon từng là lựa chọn chỉ dành riêng cho người nổi tiếng theo đuổi phong cách táo bạo, trên bãi biển Brazil hay trong chương trình hẹn hò như Love Island... giờ xuất hiện khắp mọi nơi, ngay cả tại quốc gia khá bảo thủ như Scotland.

Khi tìm kiếm bikini dây (thong bikini) trên trang bán lẻ trực tuyến ASOS (Anh), khách hàng nhận được 187 kết quả, từ kiểu dáng quần cạp cao đến buộc dây bên hông. Các cửa hàng thời trang bình dân như H&M, Zara và Calzedonia đều đưa bikini lọt khe vào bộ sưu tập đồ bơi mùa hè.

Emily Ratajkowski và Dua Lipa là tín đồ nổi tiếng của bikini kiệm vải. Ảnh: BackGrid.

Những người nổi tiếng như Emily Ratajkowski, Dua Lipa, Hailey Bieber, chị em nhà Kardashian - Jenner, Heidi Klum... cũng góp phần "thiêu đốt" mùa hè bằng những bộ đồ bơi khiêu khích nhất.

Dù chưa phổ biến như phương Tây, châu Á đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về quan điểm của việc lộ da thịt nơi công cộng. Lisa, Jennie hay Nana... là đại diện tiêu biểu nhất cho những ngôi sao Kpop dám vượt qua rào cản hình tượng.

Việt Nam cũng không ngoại lệ, nhiều ngôi sao và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội không ngại chia sẻ những khoảnh khắc nóng bỏng nhất của họ với bikini.

Mùa hè 2025 đánh dấu sự bùng nổ của bikini tí hon. Tuy nhiên, xu hướng thời trang táo bạo này đã âm ỉ từ khá lâu. Năm 2023, khi nói đến đồ đi biển, New York Times tuyên bố: “Ngày càng nhiều phụ nữ theo đuổi triết lý càng ít vải càng tốt”. Cùng năm đó, trang thời trang Who What Wear gọi bikini kiểu dây lọt khe (thong bikini) là “xu hướng đồ bơi gây tranh cãi mà bạn sẽ thấy ở mọi bãi biển mùa hè này”. Sang năm 2024, trang The Spinoff của New Zealand đặt câu hỏi: “Tại sao bây giờ đáy bikini nào cũng là kiểu lọt khe?”.

Phản ánh sự tự tin của phụ nữ

Shaun Cole, phó giáo sư ngành thời trang tại Đại học Southampton (Anh), giải thích với The Guardian : “Tôi nghĩ chúng ta đã bước vào kỷ nguyên mới về ý thức cơ thể - thời điểm mà biểu đạt mạnh mẽ hơn nhiều. Mọi người dường như đang nói, ‘Đây là cơ thể của tôi và tôi có thể khoe nó theo cách tôi muốn. Nếu điều đó liên quan đến việc mặc những trang phục bị coi là không phù hợp với chuẩn mực xã hội, tôi vẫn sẽ làm’”.

Khác với những thế hệ trước, Gen Z ít có xu hướng giới hạn mình trong những bộ đồ được cho là “tôn dáng”. Bikini lọt khe, vốn trước đây chỉ dành cho những người có vóc dáng “đúng chuẩn”, nay được sản xuất với nhiều kích cỡ hơn và được quảng bá đa dạng hơn.

Aliya Wilkinson, nhà sáng lập thương hiệu đồ bơi cao cấp Ôsalé (Anh), cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng vì phụ nữ đang tự tin hơn về cơ thể mình, bất kể nó thuộc vóc dáng và kích cỡ nào. Đây là biểu hiện cho tác động của phong trào tích cực về cơ thể và tự do thể hiện bản thân.

Trong khi đó, Roberta Sassatelli, giáo sư xã hội học tại Đại học Bologna (Italy) và đồng tác giả cuốn Body and Gender , tin rằng đây là xu hướng tất yếu.

“Ở phương Tây, thời trang từ lâu tìm cách tôn vòng ba - làm cho nó trông to hơn và nhấn mạnh bộ phận này của cơ thể nữ giới. Có lẽ vì vòng ba được coi là gợi cảm nhưng không liên quan đến sinh sản. Điều đó mang lại cảm giác tự do hơn”, chuyên gia phân tích.

Trong triển lãm về bơi lội và phong cách tại Bảo tàng Thiết kế ở London (diễn ra từ tháng 3 đến tháng 8), nhà sử học về trang phục và thiết kế Amber Butchart chia sẻ mối quan hệ mật thiết giữa đồ bơi và cơ thể phản ánh sự thay đổi trong thái độ đối với sự kín đáo, đạo đức và cách thể hiện nơi công cộng.

Bà Butchart chỉ ra vào thế kỷ 18, những cỗ xe tắm được dùng để bảo vệ người xuống biển khỏi ánh mắt tò mò. Nhưng đến thế kỷ 20, nhiều thiết kế mang tính thách thức phá vỡ những quan niệm cũ về sự đoan trang, đồng thời cũng gây ra không ít tranh cãi.

“Trong suốt thế kỷ qua, những gì chúng ta mặc khi bơi nhiều lần được dùng như cái cớ để kiểm soát cơ thể con người”, nữ chuyên gia nhấn mạnh.

Lisa từng gây sốt với những bức ảnh khoe dáng với bikini dây. Ảnh: IG.

Nỗi ám ảnh về vòng ba

Xu hướng này còn được phản ánh qua sự phổ biến của những thủ thuật thẩm mỹ như nâng mông kiểu Brazil... hay nỗi ám ảnh sở hữu vòng ba hoàn hảo trong tập luyện thể hình. Năm 2018, cây bút thể thao Anna Kessel nhận định nhu cầu có được vòng 3 săn chắc vượt qua bụng phẳng để trở thành mục tiêu tối thượng trong các tạp chí sức khỏe phụ nữ đại chúng, với số lượng lớp tập gym chuyên biệt cho vòng 3 ngày càng tăng. Nhiều khả năng, một chiếc quần bơi không đủ vải để che vòng ba là lựa chọn phù hợp cho người tập gym háo hức muốn khoe thành quả.

“Tôi nghĩ sự phổ biến của bikini nằm ở giao điểm giữa việc tập trung xây dựng cơ mông tại phòng gym và sự chấp nhận ngày càng phổ biến hơn đối với nhiều kiểu vóc dáng khác nhau. Quần jeans cạp trễ những năm 2000 chắc chắn cũng gắn liền với thời kỳ mà các bài tập cơ bụng phẳng được ưa chuộng”, nhà sử học Natalia Mehlman Petrzela, tác giả cuốn Fit Nation - phân tích lịch sử và văn hóa của thói quen tập luyện ở Mỹ, cho biết.

Ngoài ra, lý do khác giải thích cho việc ngày càng nhiều người chọn mặc ít vải hơn là “sự khiêu dâm hóa” của văn hóa và phong cách. Theo Shaun Cole, nó bắt nguồn từ ngành phim khiêu dâm, trong đó diễn viên thường mặc những trang phục kích thích như bikini siêu bé hoặc nội y lọt khe.

Người nổi tiếng ở Việt Nam không ngại phô diễn cơ thể mình trong những bộ bikini kiệm vải. Ảnh: IG.

Hình thức cổ xưa nhất của bikini lọt khe được cho là khố, do nam giới mặc vào thời cổ đại. Quần lọt khe hiện đại được cho là xuất hiện năm 1939, khi Thị trưởng New York lúc bấy giờ, ông Fiorello La Guardia, yêu cầu các vũ công phải che cơ thể, thay vì diễn khỏa thân tại Hội chợ thế giới. Riêng về đồ bơi, nhà thiết kế thời trang gốc Áo - Mỹ Rudi Gernreich được ghi nhận là người tạo ra bikini lọt khe, nhằm đối phó với lệnh cấm khỏa thân nơi công cộng do Hội đồng thành phố Los Angeles ban hành năm 1974.

Trải qua lịch sử lâu dài, bikini lọt khe chưa hoàn toàn được chấp nhận. Vào tháng 1, hội đồng ở Greater Sydney (Australia) cấm kiểu đồ bơi này tại các bể bơi công cộng. Một số phụ nữ từng bị bắt vì mặc bikini lọt khe ở Myrtle Beach, Nam Carolina (Mỹ), vì vi phạm lệnh cấm. Tại Anh, công ty Greenwich Leisure Ltd - đơn vị vận hành 240 trung tâm thể thao dưới thương hiệu Better - yêu cầu người bơi phải mặc “bikini che phủ toàn bộ”, đồng nghĩa với cấm bikini lọt khe.

Ngay cả khi không bị cấm, nhiều người phản đối loại trang phục này xuất hiện nơi công cộng: “Tôi không hiểu sao ai đó lại mặc nó trong kỳ nghỉ gia đình chẳng hạn. Bikini lọt khe mang cảm giác khá gợi dục, với tôi nó dường như không phù hợp. Cho tôi bikini cạp cao che được vòng 3 thì hay hơn”, “Tôi không nghĩ yêu cầu che đậy hết vòng ba là điều gì đó quá đáng", "Đối với tôi, mặc quần bơi lọt khe không hề dễ chịu", "Không có ý chê bai nhưng không phải ai cũng phù hợp với kiểu đồ bơi đó", "Tại sao lại nghĩ phơi bày cơ thể là thể hiện quyền năng của phụ nữ? Họ có thể làm gì mình thích ở nơi riêng tư, nhưng không nên như thế tại khu vực công cộng"...