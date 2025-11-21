Ảnh sao 21/11: MC Kỳ Duyên khoe vóc dáng tuổi 60

MC Kỳ Duyên cho biết cô có chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan hôm 18/11. Người đẹp khiến bạn bè, khán giả trầm trồ với vóc dáng gợi cảm ở tuổi 60.

Giáng My ra Hà Nội đón sinh nhật giản dị bên con gái và người thân.

Khánh Thi đăng ảnh được ông xã Phan Hiển ân cần chăm sóc ở hậu trường một chương trình.

Lý Thùy Chang - vợ Chi Bảo - cùng mẹ lên đồ sang chảnh đi Hàn Quốc dự sự kiện.

Hai diễn viên Mai Thu Huyền (trái) và Băng Châu diện trang phục phong cách Ấn Độ, đọ sắc trước ống kính.

H'Hen Niê chụp ảnh với khu vườn xanh mát của gia đình cô ở Đăk Lăk.

Đàm Vĩnh Hưng mặc áo trắng, đeo khăn đỏ đi họp lớp cấp 2. Ca sĩ vui, xúc động vì được hội ngộ cô giáo và bạn học cũ sau hơn 40 năm.

Mỹ Lệ tranh thủ dạo chơi, ngắm cảnh đất nước Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến công tác.

Kha Ly bế con gái Lita ra phố đón Giáng sinh sớm, cảm nhận không khí mùa lễ hội đã cận kề.

Trương Quỳnh Anh (trái) và Diệp Bảo Ngọc đọ vẻ xinh tươi, rạng rỡ trong một sự kiện ở TP HCM.

Diễn viên Quỳnh Thư lấy lại dáng thon sau sinh nhờ chăm tập pickleball.