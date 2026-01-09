Ảnh sao 9/1: Lisa nhà Hồ Ngọc Hà làm điệu trước ống kính của mẹ

Lisa nhà Hồ Ngọc Hà đính hoa lên người, làm điệu trước ống kính của mẹ.

Tóc Tiên khoe vẻ gợi cảm ở hậu trường một buổi trao giải tại TP HCM.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển được khen đẹp đôi khi song hành tại sự kiện.

Bức ảnh 'chế' Vân Dung cưỡi heo lên gặp Ngọc Hoàng thu hút hàng chục nghìn lượt thích trên Facebook.

Diệp Lâm Anh tự hào với thân hình không mỡ thừa, đặc biệt là vòng hai nổi rõ các múi cơ.

Hoa hậu Kỳ Duyên và hoa hậu Thiên Ân khoe ảnh cùng dự một sự kiện. Dưới mỗi tấm ảnh chụp chung, nhiều khán giả dành lời khen sắc vóc cả hai.

Phan Minh Huyền xuống phố với áo dài nền nã, thướt tha.

Thúy Diễm được ông xã Lương Thế Thành khen trong trẻo, ngọt ngào khi thử phong cách trang điểm mới.

Bạch Lan Phương nhớ kỷ niệm cô và Huỳnh Anh ôm nhau khóc khi phát hiện mình sảy thai cách đây hai năm. Đó là nỗi buồn khiến cô rơi nước mắt mỗi lần nhắc lại.

Lan Phương thấy biết ơn vì trải qua năm 2025 nhiều nước mắt nhưng cũng không ít niềm vui.