Hồ Ngọc Hà khoe ảnh con gái Lisa điệu đà ở tuổi lên 6; Tóc Tiên gợi cảm tại sự kiện; Bạch Lan Phương nhớ kỷ niệm hai vợ chồng ôm nhau khóc vì mất con.

Ảnh sao 9/1: Lisa nhà Hồ Ngọc Hà làm điệu trước ống kính của mẹ - 1

Lisa nhà Hồ Ngọc Hà đính hoa lên người, làm điệu trước ống kính của mẹ.

Ảnh sao 9/1: Lisa nhà Hồ Ngọc Hà làm điệu trước ống kính của mẹ - 2

Tóc Tiên khoe vẻ gợi cảm ở hậu trường một buổi trao giải tại TP HCM.

Ảnh sao 9/1: Lisa nhà Hồ Ngọc Hà làm điệu trước ống kính của mẹ - 3

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển được khen đẹp đôi khi song hành tại sự kiện.

Ảnh sao 9/1: Lisa nhà Hồ Ngọc Hà làm điệu trước ống kính của mẹ - 4

Bức ảnh 'chế' Vân Dung cưỡi heo lên gặp Ngọc Hoàng thu hút hàng chục nghìn lượt thích trên Facebook.

Ảnh sao 9/1: Lisa nhà Hồ Ngọc Hà làm điệu trước ống kính của mẹ - 5

Diệp Lâm Anh tự hào với thân hình không mỡ thừa, đặc biệt là vòng hai nổi rõ các múi cơ.

Ảnh sao 9/1: Lisa nhà Hồ Ngọc Hà làm điệu trước ống kính của mẹ - 6

Hoa hậu Kỳ Duyên và hoa hậu Thiên Ân khoe ảnh cùng dự một sự kiện. Dưới mỗi tấm ảnh chụp chung, nhiều khán giả dành lời khen sắc vóc cả hai.

Ảnh sao 9/1: Lisa nhà Hồ Ngọc Hà làm điệu trước ống kính của mẹ - 7

Phan Minh Huyền xuống phố với áo dài nền nã, thướt tha.

Ảnh sao 9/1: Lisa nhà Hồ Ngọc Hà làm điệu trước ống kính của mẹ - 8

Thúy Diễm được ông xã Lương Thế Thành khen trong trẻo, ngọt ngào khi thử phong cách trang điểm mới.

Ảnh sao 9/1: Lisa nhà Hồ Ngọc Hà làm điệu trước ống kính của mẹ - 9

Bạch Lan Phương nhớ kỷ niệm cô và Huỳnh Anh ôm nhau khóc khi phát hiện mình sảy thai cách đây hai năm. Đó là nỗi buồn khiến cô rơi nước mắt mỗi lần nhắc lại.

Ảnh sao 9/1: Lisa nhà Hồ Ngọc Hà làm điệu trước ống kính của mẹ - 10

Lan Phương thấy biết ơn vì trải qua năm 2025 nhiều nước mắt nhưng cũng không ít niềm vui.

-08/01/2026 22:43 PM (GMT+7)
