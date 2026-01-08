Ảnh sao 8/1: Con gái 17 tuổi của Trần Bảo Sơn được khen trổ mã

Trần Bảo Sơn dự tiệc cùng con gái Devon. Ái nữ của anh được nhận xét ngày càng trổ mã, xinh đẹp, toát lên thần thái sang trọng.

Ca sĩ Hồng Nhung diện trang phục điệu đà đến phim trường ghi hình.

Chị cho biết sức khỏe gần đây cải thiện, tinh thần phấn chấn nhờ quá trình điều trị ung thư vú đạt tiến triển tích cực.

Phan Hiển cho biết anh 'giật mình' khi thấy con trai cả, bé Kubi, lớn bổng khi tròn 10 tuổi.

Khánh Thi nhận xét Kubi giống bố từ ngoại hình đến năng khiếu và niềm đam mê với dancesport. Nhìn chồng và con trai bên nhau, cô thấy giống hai anh em.

Diễn viên Nhật Hà tạo dáng bên dòng sông tại bối cảnh quay phim Cách em 1 milimet.

Ca sĩ Tú Dưa tận hưởng đêm Thượng Hải nhận chuyến công tác Trung Quốc.

Khổng Tú Quỳnh được người hâm mộ khen giữ mãi vẻ trẻ trung, xinh đẹp, không khác nhiều so với gần 20 năm trước, thời điểm cô nổi tiếng với hình ảnh “công chúa tuyết” qua ca khúc Lạnh.

Ca sĩ Linh Phi đồng hành cùng chồng, diễn viên Quang Tuấn, trong quá trình quảng bá phim Thiên đường máu. Cô cho biết khi ra Hà Nội, cả hai di chuyển liên tục qua nhiều rạp, có hôm kết thúc muộn đến nửa đêm nhưng Quang Tuấn vẫn vui vẻ, chăm sóc vợ.

NSƯT Kim Tuyến thưởng thức món đậu hũ nóng bán trên vỉa hè một con hẻm ở TP HCM.

Diễn viên Thanh Hiền trở lại công việc sau hơn một tháng sinh con thứ hai.

Quỳnh Lam trong buổi đọc kịch bản cùng êkíp phim truyền hình mà cô vừa nhận lời tham gia. Người đẹp biểu cảm giận dỗi, phụng phịu nhằm thể hiện sắc thái của vai diễn.