Gia đình Ruby Nguyễn - Phan Hoàng và Phan Thành - Primmy Trương du lịch đầu năm; Minh Hằng khoe nội y trên phố; Thanh Trúc 'đu đeo' ông xã Châu Khải Phong.

Ảnh sao 7/1: Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim cùng nhà Phan Thành đi Hong Kong - 1

Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang tận hưởng khung cảnh nên thơ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ảnh sao 7/1: Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim cùng nhà Phan Thành đi Hong Kong - 2

Rich kid Ruby Nguyễn (áo hồng) rạng rỡ selfie cùng ông xã Phan Hoàng và vợ chồng Phan Thành - Primmy Trương tại Hong Kong.

Ruby Nguyễn là cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim; còn chồng cô là con út của doanh nhân Phan Quang Chất, tức em trai thiếu gia Phan Thành.

Ảnh sao 7/1: Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim cùng nhà Phan Thành đi Hong Kong - 3

Á hậu Quỳnh Châu vẫn thon gọn dù đang mang bầu ở tam cá nguyệt thứ hai.

Ảnh sao 7/1: Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim cùng nhà Phan Thành đi Hong Kong - 4

Diễn viên Kha Ly khoe chiếc mũ hình gà mái ngộ nghĩnh do con gái tặng.

Ảnh sao 7/1: Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim cùng nhà Phan Thành đi Hong Kong - 5

Ca sĩ Đoan Trang hạnh phúc khi có chồng con đồng hành leo núi Yên Tử.

Ảnh sao 7/1: Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim cùng nhà Phan Thành đi Hong Kong - 6

Ca sĩ Minh Hằng áp dụng mốt khoe nội y trên phố.

Ảnh sao 7/1: Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim cùng nhà Phan Thành đi Hong Kong - 7

Á hậu Hoàng Thùy mất 8 tiếng cả đi lẫn về để chinh phục đỉnh núi Chư Nâm cao 1.472 m tại Gia Lai.

Ảnh sao 7/1: Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim cùng nhà Phan Thành đi Hong Kong - 8

Người mẫu Hà Anh (trái) thân thiết á hậu Thảo Nhi Lê.

Ảnh sao 7/1: Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim cùng nhà Phan Thành đi Hong Kong - 9

Ca sĩ Phương Trinh Jolie diện bikini khoe vóc dáng "gái ba con".

Ảnh sao 7/1: Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim cùng nhà Phan Thành đi Hong Kong - 10

"Dù bạn tỏ vẻ bất lực thì cũng phải chấp nhận sự đu đeo này thôi", diễn viên Thanh Trúc nhắn nhủ bạn đời - ca sĩ Châu Khải Phong.

