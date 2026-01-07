Ảnh sao 7/1: Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim cùng nhà Phan Thành đi Hong Kong

Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang tận hưởng khung cảnh nên thơ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Rich kid Ruby Nguyễn (áo hồng) rạng rỡ selfie cùng ông xã Phan Hoàng và vợ chồng Phan Thành - Primmy Trương tại Hong Kong.

Ruby Nguyễn là cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim; còn chồng cô là con út của doanh nhân Phan Quang Chất, tức em trai thiếu gia Phan Thành.

Á hậu Quỳnh Châu vẫn thon gọn dù đang mang bầu ở tam cá nguyệt thứ hai.

Diễn viên Kha Ly khoe chiếc mũ hình gà mái ngộ nghĩnh do con gái tặng.

Ca sĩ Đoan Trang hạnh phúc khi có chồng con đồng hành leo núi Yên Tử.

Ca sĩ Minh Hằng áp dụng mốt khoe nội y trên phố.

Á hậu Hoàng Thùy mất 8 tiếng cả đi lẫn về để chinh phục đỉnh núi Chư Nâm cao 1.472 m tại Gia Lai.

Người mẫu Hà Anh (trái) thân thiết á hậu Thảo Nhi Lê.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie diện bikini khoe vóc dáng "gái ba con".

"Dù bạn tỏ vẻ bất lực thì cũng phải chấp nhận sự đu đeo này thôi", diễn viên Thanh Trúc nhắn nhủ bạn đời - ca sĩ Châu Khải Phong.