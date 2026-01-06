Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh bất ngờ bị con gái "mắng" vẫn phải "im re"

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh mới đây chia sẻ khoảnh khắc rất đời thường, xúc động về con gái trong khi tiễn con lên đường đi xa. Vì đang công tác ở Mộc Châu, nam nghệ sĩ không thể về kịp để đưa con ra sân bay.

Trong câu chuyện giản dị nhưng chan chứa tình cảm, ông kể lại lời “trách yêu” của con gái: "Nếu lần sau bố đã không đón lại cũng không tiễn thì con sẽ không về nữa. Bố hổ báo ở đâu thôi, chứ nó mắng phải im re”, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh hóm hỉnh viết, vừa tự trào vừa bộc lộ sự dịu dàng của một người cha.

NSND Trung Anh thường vào vai có "máu mặt" trên màn ảnh. Ảnh: FBNV

Dẫu xa cách, ông vẫn gửi gắm những lời chúc an toàn, khỏe mạnh, “đi đến nơi, về đến chốn”, đồng thời thổ lộ nỗi nhớ đến sớm khi “nó chưa bay đã nhớ rồi”. Chia sẻ mộc mạc ấy nhanh chóng chạm tới cảm xúc của nhiều người, bởi phía sau ánh đèn sân khấu, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh vẫn là một người cha bình dị, giàu yêu thương như bao người cha khác.

Đằng sau những vai diễn để đời trên màn ảnh, thành quả lớn nhất của Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh và vợ chính là hai người con ngoan ngoãn, học giỏi, sớm trưởng thành và tự lập. Cả con trai lẫn con gái của nam nghệ sĩ đều nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, trúng tuyển các trường đại học danh tiếng và giành học bổng du học nước ngoài.

Nghệ sĩ Nhân dân có hai con du học ở nước ngoài

Con trai cả của Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh là Tiến Việt theo học ngành kỹ thuật tại Vassa (Phần Lan). Trước đó, anh từng là sinh viên lớp chất lượng cao của Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện Tiến Việt đã tốt nghiệp, trở về nước.

Gia đình NSND Trung Anh. Ảnh: FBNV

Con gái của Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh là Thục Anh, từng du học ngành Hóa sinh tại Mỹ. Nam nghệ sĩ không giấu được niềm tự hào khi con gái giành học bổng ngành Hóa sinh tại Northern Kentucky University, với giá trị khoảng 10.000 USD tiền học phí cùng một số hỗ trợ khác. Thục Anh học chuyên Hóa từ bậc trung học phổ thông và từng chia sẻ với bố rằng sẽ nỗ lực giành học bổng để giảm gánh nặng cho gia đình. Khi nhận được thông báo trúng tuyển và học bổng, nam nghệ sĩ cho biết ông rất xúc động vì con “nói được, làm được”.

Theo chia sẻ của Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, con gái ông chủ động đặt mục tiêu du học, tự tìm hiểu trường, chuẩn bị hồ sơ và không ngừng nỗ lực trong học tập. Nhiều đêm, Thục Anh miệt mài học tập khi bố mẹ đã nghỉ ngơi; những ngày tan học muộn, cô vẫn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và trau dồi tiếng Anh. Dù không am hiểu sâu về ngành Hóa sinh, nam nghệ sĩ vẫn tin con đủ bản lĩnh để phát triển bản thân và thích nghi với môi trường mới.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh cho biết con gái sống ở xa một mình nên ông rất thương và lo lắng. Có lần con gái ngủ quên giờ ra sân bay để về nhà, bà xã của ông cuống cuồng gọi hàng trăm cuộc gọi khiến cả nhà đứng ngồi không yên.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh từng tâm sự, có lẽ vì chứng kiến sự vất vả của bố nên từ nhỏ, các con ông không có ý định theo nghệ thuật. Ngoài đời, ông là người ít nói, nghiêm khắc, không giỏi bộc lộ cảm xúc và thừa nhận có nhiều nét tương đồng với nhân vật ông Sơn trong phim Về nhà đi con. Từng có thời gian nóng tính, hay quát con, nhưng sau đó ông nhận ra cần thay đổi, học cách lắng nghe và làm bạn với con để giữ gìn sự gắn kết trong gia đình.

Vài năm trở lại đây, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh liên tục ghi dấu ấn với những vai diễn tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ. Năm 2017, ông được khán giả yêu mến qua vai Lương “bổng” trong Người phán xử. Năm 2019, vai ông Sơn trong Về nhà đi con tiếp tục đưa tên tuổi ông đến gần hơn với công chúng. Trước đó, nam nghệ sĩ từng ghi dấu với loạt vai diễn có chiều sâu nội tâm như Những đứa con của làng, Những công dân tập thể, Hôn nhân trong ngõ hẹp… Hiện tại, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh tiếp tục gây ấn tượng trên khung giờ vàng VTV với vai Phó Bí thư Sách trong bộ phim Lằn ranh.