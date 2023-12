8 loại thực phẩm nên ăn mùa đông để làn da tỏa sáng rạng ngời

Atisô là một trong mười loại thực phẩm được yêu thích nhất mọi thời đại. Những loại rau có gai màu xanh này chứa chất phytochemical hoạt động như chất chống viêm trên da. Nếu bạn thấy mẩn đỏ hoặc muốn phục hồi sau điều trị bằng laser, hãy cho một ít vào món salad hoặc ăn nhẹ ngay từ lọ hoặc túi để tăng tốc độ phục hồi.

Bơ có tác dụng dưỡng ẩm và giúp thúc đẩy sản xuất collagen, giúp làn da trẻ hơn, săn chắc hơn. Hãy ăn chúng và tận hưởng những lợi ích từ vitamin B và vitamin E.

Dưa đỏ là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng thỏa mãn cơn thèm ngọt và ngăn ngừa da khô và bong tróc. Một khẩu phần (khoảng 1 cốc) loại dưa thơm ngon này cung cấp cho bạn nhiều hơn mức cho phép chế độ ăn uống được khuyến nghị (RDA) của vitamin A, loại vitamin chịu trách nhiệm hỗ trợ làn da sáng của bạn. Cho một ít dưa đỏ viên vào ngăn đá tủ lạnh và dùng chúng thay đá trong trà xanh đá không đường của bạn.

Dầu hạt nho chứa đầy proanthocyanidin (pro-ANTHO-syan-ID-in), hoạt động như chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chống lại các tổn thương gốc tự do do ô nhiễm và ánh nắng mặt trời. Nó đã được chứng minh là có vai trò trong việc ổn định collagen và duy trì độ đàn hồi - thành phần quan trọng tạo nên lớp giữa của da bạn. Chúng tăng thêm sự hỗ trợ và độ đàn hồi, ngăn ngừa nếp nhăn và đưa khuôn mặt của bạn trở lại hình dạng tự nhiên sau khi bạn nở nụ cười sát thủ. Dầu hạt nho cũng có thể giúp hydrat hóa và giữ ẩm cho da, đồng thời có tác dụng tuyệt vời khi xào do điểm bốc khói cao và hương vị nhẹ của nó rất phù hợp trong sinh tố .

Trà Matcha là một cách tuyệt vời để giữ nước tốt và tăng cường các lợi ích chống viêm. Hydrat hóa thích hợp giúp ngăn ngừa làn da của bạn bị khô và giúp loại bỏ độc tố. Nó cũng cải thiện quá trình tái tạo tế bào, nghĩa là bạn sẽ có nhiều tế bào mới khỏe mạnh hơn để cải thiện màu da, mang lại cho bạn làn da khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Tất cả các loại trà xanh và đen (không đường) đều giúp giảm viêm, vì vậy nếu matcha không phải là tách trà của bạn, bạn vẫn có thể thu được lợi ích với các loại trà tương tự. Bạn cũng có thể cho một ít matcha vào sinh tố buổi sáng .

Nấm cung cấp B6, folate, niacin, riboflavin, sắt, kali và selen, tất cả những thứ bạn cần cho các tế bào đẹp và khỏe mạnh. Vào thời cổ đại, phụ nữ Trung Quốc ăn chúng để có làn da mịn màng. Selenium bảo vệ các tế bào da mới hình thành khỏi bị hư hại do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Những tế bào mới này giữ cho làn da của bạn trông mềm mại và trẻ trung.

Cá hồi còn có thêm một lợi ích nữa cho siêu thực phẩm này. Cá hồi rất tốt cho não, tim, kiểm soát cân nặng, hệ thống miễn dịch và nó cũng làm cho làn da của bạn sáng lên. Các axit béo omega-3 đóng vai trò giúp làn da không có nếp nhăn, giảm viêm và ngăn ngừa sự phân hủy collagen. Giữ cá hồi trong tủ lạnh và một hộp cá hồi trong tủ đựng thức ăn của bạn như một món chủ yếu để bạn luôn có thể tạo ra một bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ tăng cường sức khỏe làm đẹp trong vài phút.

Nghệ là loại gia vị truyền thống mới được ưa chuộng có lý do khoa học chính đáng. Nó chứa đầy chất curcuminoid, là chất phytochemical chống oxy hóa. Hãy suy nghĩ về việc chống lại các gốc tự do gây ra nếp nhăn. Ngoài vai trò là chất vận chuyển siêu việt cho các chất chống oxy hóa này, nghệ còn rất tốt trong việc nuôi dưỡng làn da và thúc đẩy độ đàn hồi của da - ngăn ngừa nếp nhăn và các đốm đồi mồi. Rắc một ít lên trứng hoặc thêm vào sinh tố thuần chay buổi sáng của bạn hoặc thêm một thìa vào rau nướng trước khi cho chúng vào lò nướng.

Trứng hữu cơ là thứ mà mọi người cần trong chế độ ăn uống thường xuyên vì trứng rất tốt cho sức khỏe vì nhiều lý do. Đối với làn da của bạn, bạn cần chúng để cung cấp kẽm. Kẽm rất quan trọng trong việc kiểm soát hàm lượng dầu của da và giảm thiểu mụn. Nó cũng cần thiết trong việc hình thành collagen, hình thành mô liên kết và da.

Những lời khuyên để có làn da sáng này sẽ mang lại cho bạn động lực mới để thay đổi chế độ ăn uống và có được sự tự tin từ trong ra ngoài. Hãy ăn những thực phẩm này và loại bỏ một số thực phẩm đã qua chế biến có thể làm tắc nghẽn làn da sáng bóng bên trong của bạn.

