Cuộc sống hoa hậu Hàn sau 14 năm vướng bê bối đời tư

Theo Nate, ngày 11/8, Han Sung Joo, hiện 50 tuổi, đăng bức ảnh selfie trên tài khoản TikTok Esther kèm chú thích: "Một ngày tuyệt vời trở nên hạnh phúc nhờ nụ cười!". Trong loạt hình, cô trang điểm nhẹ nhàng, nở nụ cười rạng rỡ. Tài khoản của Han Sung Joo được tạo vào năm 2023 nhưng thi thoảng cô mới chia sẻ thông tin về cuộc sống cá nhân. Ngoài những bài đăng hé lộ nhịp sống thường ngày bao gồm chơi golf, đạp xe cũng như những khoảnh khắc bên chú chó cưng, cô gần như không nói gì về đời tư hiện tại.

Bài viết gần đây nhất được cô chia sẻ là khi tham dự sự kiện kỷ niệm 120 năm thành lập Đại học Hàn Quốc - ngôi trường hoa hậu từng học. Han Sung Joo đăng một bức ảnh chụp cùng cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Yuna và chú thích: "Tôi luôn cảm thấy tuyệt vời, tự hào và vinh dự khi được gặp Kim Yuna".

Dưới các bài đăng của Han Sung Joo, nhiều người bình luận và nhắc đến quá khứ của cô. Một khán giả gửi lời động viên: "Ai cũng có tình yêu thể xác và tình yêu tinh thần. Có lẽ vì là người nổi tiếng nên cô mới bị đưa ra làm mục tiêu để bàn luận công khai. Cảm ơn vì đã chịu đựng". Trước lời động viên này, cô đã đáp lại: "Cảm ơn lời nói của bạn. Đôi khi, giả vờ không biết và lặng lẽ bỏ qua cũng là một cách ủng hộ khác".

Hình ảnh được Han Sung Joo đăng trên trang cá nhân gần đây. Ảnh: Tik Tok

Theo Star News, cuộc sống của Han Sung Soo có nhiều thay đổi, kể từ sau bê bối lộ video tình dục năm 2011. Năm 2019, Han Sung Joo nhận bằng Tiến sĩ về liệu pháp làm vườn tại Khoa Y tế Công cộng, Đại học Dankook. Từ đó, cô được cho là dành thời gian tập trung nghiên cứu về liệu pháp làm vườn cho bệnh nhân sa sút trí tuệ.

Han Sung Joo tận hưởng cuộc sống hiện tại. Ảnh: Tik Tok

Trước đó, bê bối tình dục phá nát cuộc đời lẫn sự nghiệp Han Sung Joo, dù cô từng bước lên đỉnh vinh quang với cương vị Hoa hậu Hàn 1994. Năm 1994, Han Sung Joo lần đầu tham gia cuộc thi Miss Korea và giành ngôi vị cao nhất, sau đó chuyển hướng sang nghiệp dẫn chương trình và mau chóng thành danh. Tới 1999, cô kết hôn với con trai thứ ba của tập đoàn hóa mỹ phẩm danh tiếng Aekyung. Cuộc hôn nhân thượng lưu chỉ tồn tại 10 tháng ngắn ngủi, hai người sau đó chia tay. Thời điểm ly dị, hoa hậu đứng trước những khó khăn lớn trong cuộc sống, khi xã hội vẫn dành cho phụ nữ bỏ chồng sự kỳ thị, theo SBS.

Chia tay chồng, Han Sung Joo yêu một doanh nhân Mỹ gốc Hoa tên Christopher Hsu. Năm 2011, một loạt ảnh, phim sex của cô cùng người tình bị tung lên mạng và nhanh chóng lan truyền khắp nơi, gây chấn động làng giải trí châu Á. Thời điểm này, Sung Joo đang làm việc trong đài truyền hình SBS. Vụ việc trở nên ồn ào tới mức các cơ quan chức năng buộc phải vào cuộc và tìm mọi cách ngăn chặn ảnh "nóng" lan tràn. Sự việc đi xa hơn khi bạn trai tố cáo Han Sung Joo là kẻ moi tiền, nhiều lần phá thai, lừa đảo... Sau biến cố ồn ào, Han Sung Joo rút lui khỏi làng giải trí Hàn, từ bỏ việc làm MC cho đài SBS. Hoa hậu bỏ chỗ ở cũ, cắt đứt liên lạc với mọi người và gần như xa lánh tất cả.

Han Sung Joo thời trẻ. Ảnh: SBS