Bên cạnh kỹ năng chụp ảnh photoshoot trong hai tập vừa qua, các thí sinh của Vietnam’s Next Top Model tiếp tục phải chứng minh khả năng sải bước trên sàn runway để trở thành gương mặt đại diện cho các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang. Chính vì thế, thử thách của tập 3 được xây dựng như một show trình diễn thời trang.

Chỉ qua đoạn teaser giới thiệu tập 3, khung cảnh catwalk đầy thử thách được hé lộ: Đường băng không hề bằng phẳng mà uốn lượn quanh bậc thang, xen kẽ nhiều độ dốc hiểm trở. Thử thách càng thêm căng thẳng khi thí sinh phải trình diễn trong trang phục đôi dính liền do NTK Hoàng Minh Hà thiết kế.

Thí sinh loạng choạng, chao đảo khi vượt qua những đoạn dốc gắt, nghiêng ngả vì thiếu sự ăn ý với bạn diễn. Uyên Đỗ còn bị bắt gặp “ăn gian” bám tay vào lan can để giữ thăng bằng. Không chỉ một mà cả dàn giám khảo luôn chăm chú dõi theo từng bước catwalk, sẵn sàng lên tiếng hoặc trừ điểm bất cứ khi nào thí sinh phạm lỗi hay chưa đáp ứng yêu cầu.

Không chỉ dừng ở thử thách chính, teaser tập 3 còn hé lộ những khoảnh khắc đầy cảm xúc tại vòng loại. Hình ảnh Trà My và Bảo Ngọc bật khóc khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: đây có phải là lời chia tay của hai cô gái này, hay phía sau còn ẩn giấu một cú “lật kèo” khó đoán?