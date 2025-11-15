7 thói quen cần từ bỏ ngay để giảm mỡ bụng

Nhiều người chỉ tập trung vào ăn kiêng hoặc tập luyện để giảm cân, giảm mỡ bụng nhưng chuyên gia dinh dưỡng Erin Palinski‑Wade nhấn mạnh rằng việc từ bỏ những thói quen xấu hàng ngày đóng vai trò quan trọng không kém.

Tiêu thụ quá nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn

Cắt giảm thực phẩm chế biến sẵn hay thực phẩm chứa nhiều đường là bước quan trọng trong quá trình giảm mỡ bụng.

Đường tinh luyện và thực phẩm chế biến sẵn làm tăng insulin, thúc đẩy tích tụ mỡ ở vùng bụng. Chuyên gia dinh dưỡng Erin Palinski‑Wade khuyến nghị nên bổ sung nhiều chất xơ và giảm đường tinh luyện để giúp cân bằng đường huyết, từ đó giảm tích tụ mỡ nội tạng. Hạn chế bánh kẹo, nước ngọt và đồ ăn nhanh là bước quan trọng đầu tiên.

Ngồi lâu, ít vận động

Ngồi quá lâu làm giảm quá trình đốt calo và dễ tích tụ mỡ nội tạng. Chuyên gia Erin Palinski‑Wade nhấn mạnh rằng đứng dậy, đi lại vài phút mỗi 30–60 phút, kết hợp tập luyện sức mạnh thường xuyên, là cách hiệu quả để giảm mỡ bụng.

Ăn muộn hoặc ăn đêm

Ăn ngay trước khi ngủ khiến cơ thể khó chuyển hóa năng lượng và dễ tích tụ mỡ. Việc kết thúc bữa tối ít nhất 2-3 tiếng trước khi đi ngủ và ưu tiên bữa nhẹ giàu protein, rau xanh giúp hạn chế mỡ bụng, duy trì cân nặng ổn định.

Uống nhiều rượu bia

Rượu cung cấp nhiều calo rỗng, làm tăng cảm giác thèm ăn và giảm khả năng đốt mỡ. Việc hạn chế rượu bia hoặc thay thế bằng nước lọc, trà thảo mộc là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để kiểm soát mỡ bụng.

Thiếu ngủ

Thiếu ngủ thúc đẩy tích tụ mỡ bụng.

Ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm làm tăng hormone cortisol, thúc đẩy tích tụ mỡ bụng. Nghiên cứu cho thấy ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm giúp giảm nguy cơ béo bụng và duy trì sức khỏe tổng thể. Thiết lập lịch ngủ đều đặn và tránh thức khuya là cách quan trọng để kiểm soát cân nặng.

Ăn nhanh, ăn không chú ý

Ăn vội vàng khiến não chưa kịp nhận tín hiệu no, dẫn đến ăn quá nhiều. Ăn chậm, nhai kỹ, tập trung vào bữa ăn sẽ giúp giảm lượng calo tiêu thụ, từ đó hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả.

Bỏ qua tập luyện cốt lõi và sức mạnh

Chỉ tập cardio mà không kết hợp bài tập cơ bụng và sức mạnh sẽ giảm hiệu quả tập luyện. Vận động vùng cơ lõi, plank, squats kết hợp với bài tập sức mạnh 2-3 lần mỗi tuần giúp săn chắc vùng bụng và tăng khả năng đốt mỡ.

Chuyên gia dinh dưỡng Erin Palinski‑Wade.

Erin Palinski-Wade, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, là RD, CDCES và huấn luyện viên thể hình, đồng thời là tác giả sách bán chạy, diễn giả TEDx. Với thông điệp 'tiến bộ chứ không hoàn hảo", cô giúp người bận rộn, đặc biệt các bà mẹ, xây dựng thói quen lành mạnh, giảm áp lực cân nặng và cải thiện sức khỏe. Erin có hơn 10 năm kinh nghiệm trong kiểm soát cân nặng và đái tháo đường.