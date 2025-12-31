Đỗ Thị Hà diện set đồ 450 triệu đồng đi ăn cưới

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương - thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải, Đỗ Thị Hà dành nhiều thời gian vun vén cho gia đình. Mới đây, cô góp mặt tại tiệc cưới của bạn thân dịp cuối năm với diện mạo được khán giả nhận xét thanh lịch, phù hợp hình ảnh dâu hào môn.

Cô xách túi Lady Dior Mini da Mizard, trị giá khoảng 200 triệu đồng. Theo Vogue, thiết kế Lady Dior ra đời năm 1995, do Gianfranco Ferré sáng tạo và gắn liền với Công nương Diana, trở thành một trong những biểu tượng của nhà mốt Pháp.

Hoa hậu phối cùng trang sức kim cương và đồng hồ Panthère de Cartier. Mẫu đồng hồ thép không gỉ mạ vàng, viền đính kim cương, được định giá khoảng 250 triệu đồng, là một trong những thiết kế kinh điển dành cho nữ giới của nhà mốt Pháp.

Người đẹp lựa chọn váy ren tông đen phom dáng ôm nhẹ, thiết kế lệch vai giúp tôn bờ vai thon và tạo nét hiện đại. Thắt lưng đính đá ánh kim tạo điểm nhấn cho vòng eo.

Mẫu váy được Đỗ Thị Hà diện đến từ thương hiệu local Páramo, có giá bán khoảng 2,6 triệu đồng.

Đỗ Thị Hà cho biết cô không đặt nặng việc chạy theo hàng hiệu hay xu hướng thời trang. Người đẹp ưu tiên lựa chọn những thiết kế phù hợp sở thích cá nhân, dễ phối cùng nhiều trang phục. Thay vì cập nhật mốt liên tục, cô xây dựng phong cách ăn mặc tối giản, có điểm nhấn vừa phải và tôn được bản sắc riêng.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thi Miss World 2021 tại Puerto Rico và vào top 13 chung cuộc. Cô vào Top 67 đề cử "Vẻ đẹp vượt thời gian" của Missosology, là giám khảo Miss World Vietnam 2023, giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024.

Cuối năm 2025, Đỗ Thị Hà tuyên bố ngừng kinh doanh ngành làm đẹp, tập trung xây dựng hạnh phúc. Chồng cô tên Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải.