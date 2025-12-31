2025 đầy thăng trầm của nhan sắc Việt trên các đấu trường quốc tế

2025 có thể coi là năm buồn vui lẫn lộn với các fan sắc đẹp Việt. Trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn nhất, phần lớn các đại diện của Việt Nam đều out top, chỉ duy nhất một người mang danh hiệu về.

Người đẹp Việt liên tục ra về "tay trắng"

Những năm gần đây, Việt Nam được xem là sash mạnh tại các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên 2025 chứng kiến hàng loạt mỹ nhân Việt thất bại khi "đem chuông đi đánh xứ người".

Trường hợp đáng tiếc nhất phải kể đến Nguyễn Hương Giang tại Miss Universe 2025. Đến với đấu trường nhan sắc quốc tế, được truyền thông chú ý khi là người chuyển giới châu Á đầu tiên tại đấu trường sắc đẹp này. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều khiến truyền thông quốc tế chú ý nhờ gu thẩm mỹ tinh tế cùng khả năng biến hóa linh hoạt giữa nhiều phong cách.

Tại đêm chung kết, đại diện Việt Nam bất ngờ không được gọi tên vào top 30. Ngoài ra, việc Hương Giang cũng không giành được bất kỳ giải phụ nào cũng khiến người hâm mộ nước nhà thất vọng.

Hương Giang "trắng tay" tại Miss Universe 2025.

Hai cuộc thi mà đại diện Việt Nam từng giành vương miện gần đây là Miss Grand International (Thùy Tiên đăng quang năm 2021) và Miss International (Thanh Thủy đăng quang năm 2024) đều out top.

Tại Miss Grand International 2025, Yến Nhi tranh tài với 77 thí sinh và ra về "tay trắng", vương miện thuộc về người đẹp Emma Tiglao đến từ Philippines.

Còn Kiều Duy thi Miss International 2025 tại Nhật Bản, có khoảng 80 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài. Dù được kỳ vọng song cô gây bất ngờ khi không có tên trong Top 20 chung cuộc.

Kiều Duy, Yến Nhi đều out top khi thi quốc tế.

Tại Miss Supranational 2025, đại diện Việt Nam là Võ Cao Kỳ Duyên cũng trượt Top 24 và không giành được giải phụ nào.

Ý Nhi, Phương Linh, Mai Ngô duy trì thứ hạng

Miss World (Hoa hậu Thế giới) là một trong những cuộc thi nhan sắc lâu đời, có mức độ cạnh tranh cao. Năm nay, Huỳnh Trần Ý Nhi cùng hơn 100 người đẹp khác trải qua các phần thi tại Ấn Độ. Kết quả, cô dừng chân ở Top 40 trong sự nuối tiếc của người hâm mộ quê nhà.

Dù vậy thành tích của Ý Nhi vẫn giúp duy trì chuỗi intop của đại diện Việt Nam suốt 6 năm liên tiếp tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất này.

Ý Nhi duy trì chuỗi intop của đại diện Việt Nam tại Miss World.

Ở đấu trường Miss Cosmo 2025, Nguyễn Hoàng Phương Linh cùng 70 người đẹp tham gia tranh tài. Tại cuộc thi năm nay, Phương Linh được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của khu vực châu Á. Song cô cũng chỉ dừng chân ở Top 10 chung cuộc.

Miss Charm 2025 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Venezuela. Đại diện chủ nhà Việt Nam - Mai Ngô dừng chân ở Top 12. Ngoài ra, cô cũng nhận thêm giải phụ "Người đẹp du lịch". Được kỳ vọng vì có nhiều năm kinh nghiệm, phong cách trình diễn tự tin nhưng may mắn không mỉm cười với Mai Ngô trong câu hỏi ứng xử giành suất cuối cùng vào Top 5.

Trịnh Mỹ Anh là điểm sáng hiếm hoi

Miss Earth 2025 diễn ra tại Philippines, Trịnh Mỹ Anh tranh tài với gần 80 người đẹp khác. Người đẹp Natálie Puškinová đến từ Cộng hòa Czech đăng quang.

Trịnh Mỹ Anh của Việt Nam đoạt danh hiệu Miss Earth Water (Á hậu 2) là thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế năm nay.

Trịnh Mỹ Anh là điểm sáng hiếm hoi của nhan sắc Việt trong năm 2025.

Tại cuộc thi, người đẹp được khán giả và các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao nhờ phong thái tự tin, hình thể cân đối cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Thành tích của Trịnh Mỹ Anh là “điểm sáng” hiếm hoi của nhan sắc Việt trong năm 2025.