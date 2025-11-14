Triết lý giúp Mai Davika giữ nhan sắc không tuổi

Mai Davika diện váy cưới đính 1.700 cánh bướm làm bằng ren cao cấp, trong đám cưới hôm 9/11 tại Thái Lan.

Trong làng giải trí Thái Lan, Mai Davika Hoorne không chỉ là biểu tượng nhan sắc mà còn là hiện thân của vẻ đẹp thanh lịch và hiện đại. Sinh năm 1992, diễn viên mang hai dòng máu Thái - Bỉ này đã bước qua ngưỡng tuổi 30 nhưng vẫn giữ được diện mạo tươi trẻ, làn da căng bóng và vóc dáng mảnh mai như thuở đôi mươi. Ở mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến công chúng ngạc nhiên bởi vẻ ngoài dường như "không tuổi". Phía sau nhan sắc ấy là sự kết hợp của lối sống khoa học, chế độ dinh dưỡng thông minh, chăm sóc da bài bản, tinh thần yêu bản thân sâu sắc theo triết lý: ít nhưng tinh tế.

Mai Davika từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng cô không tin vào phép màu, cũng không tin có loại mỹ phẩm nào có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo. Với cô, vẻ đẹp là kết quả của việc sống đúng cách và chăm sóc bản thân mỗi ngày.

Thói quen đầu tiên cô luôn nhắc tới là ăn uống lành mạnh. Dù lịch trình quay phim, quảng cáo bận rộn, Mai luôn cố gắng duy trì bữa ăn tự nấu với nguyên liệu tươi sạch. Trên mạng xã hội, cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh món salad rau xanh, cá hấp, canh rau củ hoặc trái cây tươi cho bữa sáng. Cô tin rằng thực phẩm tự nhiên là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tốt nhất cho da.

Những món ăn của Mai thường ít dầu mỡ, hạn chế đường và muối, nhưng vẫn đảm bảo đủ năng lượng để cơ thể khỏe mạnh, da không bị xỉn màu do thiếu chất.

Mai Davika trong phim Tình người duyên ma năm 2013 (ảnh trái) và hiện tại (ảnh phải).

Một điểm thú vị là Mai không bao giờ ép cân. Dáng người thanh mảnh của cô không phải kết quả của chế độ nhịn ăn cực đoan, mà đến từ việc duy trì thói quen tập luyện đều đặn và kiểm soát khẩu phần hợp lý. Trong nhiều video hậu trường, Mai xuất hiện trong phòng tập gym cùng huấn luyện viên riêng, thực hiện các bài tập toàn thân kết hợp tạ nhẹ, squats, plank hoặc các động tác cải thiện tư thế. Cô cho rằng điều quan trọng không phải tập thật nặng mà là tập đều. Bên cạnh đó, cô yêu thích yoga và pilates, hai bộ môn giúp cơ thể dẻo dai, cải thiện sự cân bằng và giữ tinh thần thư thái. Nhờ đó, cơ thể cô luôn săn chắc, giữ được đường cong tự nhiên.

Đối với làn da, Mai Davika nổi tiếng là người có quy trình chăm sóc tỉ mỉ và kiên trì. Dù đi quay muộn đến đâu, cô vẫn không bao giờ bỏ qua bước tẩy trang và rửa mặt sạch. Với cô, làn da khỏe bắt đầu từ việc làm sạch. Sau đó, cô thường dùng serum chứa vitamin C để làm sáng da và kem dưỡng ẩm nhẹ giúp duy trì độ căng mịn. Ban ngày, kem chống nắng là vật bất ly thân, kể cả khi chỉ ở trong nhà. Cô từng chia sẻ rằng mình không bao giờ ra khỏi cửa nếu chưa thoa kem chống nắng, vì đây là chìa khóa ngăn lão hóa sớm.

Bên cạnh chăm sóc bề ngoài, Mai còn duy trì nhiều thói quen nhỏ giúp gìn giữ vẻ đẹp từ bên trong. Cô uống rất nhiều nước, ngủ đủ giấc và luôn dành ít nhất vài phút mỗi ngày để thư giãn hoặc thiền ngắn. Giấc ngủ với cô là liệu pháp tái sinh tự nhiên, giúp da sáng và tinh thần tươi tỉnh hơn. Ngoài ra, Mai tránh xa rượu bia, thuốc lá và hạn chế thức khuya, những yếu tố mà cô cho là "kẻ thù lớn nhất của làn da".

Phong cách làm đẹp của Mai cũng phản ánh triết lý "ít nhưng tinh tế". Cô không chuộng trang điểm đậm, mà chọn phong cách tự nhiên với lớp nền mỏng nhẹ, đôi mắt viền sắc nét và đôi môi hồng bóng nhẹ. Kiểu tóc thẳng hoặc uốn sóng tự nhiên giúp tôn lên gương mặt thanh tú và cổ cao của cô. Chính sự giản dị ấy khiến hình ảnh của Mai luôn mang vẻ thanh khiết, sang trọng và gần gũi.

Lối sống giản dị nhưng cân bằng, kỷ luật giúp Mai Davika giữ được ánh sáng riêng - thứ ánh sáng không phai mờ dù thời gian trôi qua.

Đằng sau tất cả, có thể thấy điều làm nên sức hút của Mai Davika không chỉ là ngoại hình mà còn là tinh thần tích cực. Cô yêu cơ thể mình, trân trọng từng thay đổi nhỏ theo thời gian và không cố gắng trở thành bản sao của ai khác. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Mai từng khuyên phụ nữ hãy kiên nhẫn với bản thân, đừng tìm đến những giải pháp "thần tốc" hay so sánh mình với người khác. Theo cô, vẻ đẹp thật sự đến từ sự tự tin và cảm giác bình yên khi sống trong cơ thể của chính mình.

Mai Davika Hoorne, sinh năm 1992 tại Bangkok, mang hai dòng máu Thái - Bỉ, là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Thái Lan. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu trước khi gây tiếng vang lớn với vai chính trong bộ phim Tình người duyên ma (2013), đưa tên tuổi lên hàng ngôi sao châu Á. Sau đó, Mai tiếp tục thành công trong các dự án điện ảnh và thời trang, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu quốc tế như L’Oréal, Gucci, Lancôme. Với phong cách thanh lịch và nhan sắc không tuổi, Mai Davika được mệnh danh là "biểu tượng sắc đẹp vượt thời gian" của Thái Lan.