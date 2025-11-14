Cơm healthy giúp Minh Triệu giữ eo không chút mỡ thừa

Song song với thói quen tập luyện, Minh Triệu áp dụng chế độ ăn cân bằng, đủ dinh dưỡng. Cô không cắt bỏ hoàn toàn tinh bột trong thực đơn nhưng hạn chế phần nào nhóm chất này hoặc ưu tiên các loại carb lành mạnh hơn từ gạo lứt, bánh mì nguyên cám.

So với cơm trắng thông thường, gạo lứt, gạo nâu hay các loại bột nguyên cám có nhiều chất xơ và giá trị dinh dưỡng hơn, từ đó giúp no lâu, tốt cho tiêu hóa.

Tiêu thụ tinh bột giàu chất xơ là cách hiệu quả để kiểm soát đường huyết đồng thời tăng cảm giác no ngay cả khi chỉ ăn lượng nhỏ.

Ngoài tinh bột tốt, mọi bữa ăn của Minh Triệu đều đảm bảo giàu protein - thành phần dinh dưỡng quan trọng để duy trì và phát triển cơ bắp, giữ vóc dáng săn chắc. Protein trong chế độ ăn của chân dài 8X chủ yếu đến từ ức gà, cá hồi, các loại thịt nạc,...

Protein được tiêu hóa chậm nên có thể làm tăng cảm giác no và giảm khẩu phần ăn trong các bữa tiếp theo. Chế độ ăn giàu protein động vật và thực vật cũng giúp thúc đẩy trao đổi chất, tăng hiệu quả đốt mỡ.

Một thành phần khác không thể thiếu trong mọi bữa ăn của Minh Triệu là chất xơ đến từ các loại rau củ tươi. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, tránh tăng đột biến lượng đường sau bữa ăn và góp phần bảo toàn độ nhạy insulin.

Cô chủ yếu chế biến dưới dạng salad nhằm bảo toàn giá trị dinh dưỡng lại hạn chế lượng dầu mỡ nạp vào cơ thể.

Cùng với chế độ ăn, Minh Triệu cũng tiết lộ hàng ngày đều cố gắng uống đủ 2,5 lít nước nhằm bổ sung đủ độ ẩm cho cơ thể, làn da. Bên cạnh đó, việc bổ sung đủ lượng nước cơ thể cần cũng góp phần thúc đẩy trao đổi chất, giảm thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát vóc dáng, cân nặng hiệu quả hơn.

Minh Triệu sinh năm 1988, quê Phú Yên. Cô cao 1,78 m, gương mặt góc cạnh, nhanh chóng được chú ý khi thử sức ở làng mốt từ năm 2008. Chân dài từng catwalk ở loạt show lớn, tham gia diễn xuất trong các dự án phim Vòng eo 56, Tìm chồng cho mẹ.