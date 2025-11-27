6 thức uống gây tăng cân nhanh hơn ăn cơm

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Anh Megan Rossi, tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy về chế độ ăn cân bằng và chăm sóc hệ tiêu hóa, nguy cơ tăng cân không chỉ xuất phát từ tinh bột mà còn từ những loại đồ uống giàu đường và calo lỏng. Những thức uống này đáng lo ngại hơn cơm trắng bởi chúng được cơ thể hấp thu rất nhanh, không tạo cảm giác no, dẫn đến việc năng lượng dư thừa bị chuyển hóa thành mỡ bụng một cách âm thầm. Bà nhấn mạnh rằng nhiều người tăng cân không phải vì ăn quá nhiều mà do uống quá nhiều calo lỏng.

Trà sữa

Một ly trà sữa trân châu cung cấp lượng calo tương đương 1,5 - 2 bát cơm.

Trà sữa là một trong những ví dụ điển hình. Một ly trà sữa lớn có thể chứa 350 - 600 kcal, tương đương với 1,5 - 2 bát cơm. Sự kết hợp giữa đường, kem béo và tinh bột từ trân châu khiến insulin tăng mạnh, dẫn đến tích mỡ nhanh chóng. Theo chuyên gia Megan Rossi, trà sữa là thức uống mà bà thường khuyên mọi người hạn chế đầu tiên nếu muốn giảm cân.

Nước ngọt và soda

Nước ngọt và soda cũng không kém phần nguy hiểm, bởi một lon nước ngọt thông thường chứa 35 - 40 g đường, gần bằng lượng đường tối đa mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị cho cả ngày. Đường trong nước ngọt đi thẳng vào máu chỉ trong vài phút, kích thích phản ứng insulin mạnh mẽ và khiến mỡ nội tạng tích tụ nhanh hơn nhiều so với tinh bột từ cơm trắng.

Cà phê thêm đường, kem tươi

Cà phê không có lỗi, nhưng những biến tấu như latte caramel, mocha hay frappuccino chứa siro và kem tươi lại trở thành một "bữa ăn giàu đường", lên tới 300 - 450 kcal. Nhiều người uống cà phê mỗi sáng mà không nhận ra rằng chính thức uống này đang góp phần làm tăng cân.

Nước ép đóng chai

Nước ép đóng chai tưởng lành mạnh nhưng thực tế cũng chứa lượng đường cao, đặc biệt là siro fructose. Một chai nhỏ nước ép có thể cung cấp 150 - 250 kcal, trong khi lại thiếu chất xơ cần thiết để làm chậm quá trình hấp thu đường. Việc này khiến đường máu tăng vọt và cơ thể nhanh đói trở lại, khác hẳn với việc ăn trái cây nguyên quả.

Sữa tươi, sữa chua uống có đường

Sữa chua uống đóng chai chứa nhiều đường ẩn, dễ gây tăng cân nếu dùng nhiều.

Sữa tươi và sữa chua uống có đường cũng là thủ phạm phổ biến gây tăng cân. Nhiều loại sản phẩm này chứa lượng đường tương đương một món tráng miệng và uống 2 - 3 chai mỗi ngày có thể thêm 100 - 150 kcal vào khẩu phần mà người uống không hề cảm thấy no. Chuyên gia Megan Rossi khuyên mọi người ưu tiên sữa không đường hoặc chỉ dùng tối đa một khẩu phần có đường mỗi ngày.

Đồ uống năng lượng

Đồ uống năng lượng cũng không nên xem nhẹ, bởi ngoài đường, chúng còn chứa caffeine và hương liệu, khiến người dùng thèm ngọt hơn và dễ nạp thêm năng lượng, với mỗi lon chứa 160 - 220 kcal.

Để tránh tăng cân do đồ uống, chuyên gia khuyên nên giảm tần suất tiêu thụ đồ uống giàu đường xuống chỉ một lần mỗi tuần hoặc chuyển sang kích cỡ nhỏ, ưu tiên nước lọc, trà không đường và cà phê đen. Việc đọc kỹ bảng thành phần cũng quan trọng, đặc biệt nếu đường nằm trong ba thành phần đầu thì nên cân nhắc. Khi thèm vị ngọt, trái cây nguyên quả luôn là lựa chọn tốt hơn nước ép công nghiệp. Theo chuyên gia dinh dưỡng Megan Rossi, việc giảm đồ uống giàu đường là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để giảm mỡ bụng mà không cần ăn kiêng khắt khe.

Megan Rossi là một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng người Anh, chuyên sâu về sức khỏe đường ruột và dinh dưỡng lâm sàng. Cô là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy về chế độ ăn cân bằng và chăm sóc hệ tiêu hóa như Eat Yourself Healthy, Love Your Gut, Eat More, Live Well và How to Eat More Plants, tập trung vào chế độ ăn cân bằng và chăm sóc hệ tiêu hóa. Megan đồng sáng lập The Gut Health Clinic, chuyên khám và tư vấn sức khỏe đường ruột, cùng thương hiệu thực phẩm Bio&Me và dòng thực phẩm bổ sung lợi khuẩn SMART STRAINS. Cô thường xuất hiện trên các tạp chí, podcast và hội thảo quốc tế.