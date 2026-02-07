Thanh Thảo trẻ trung với áo bà ba
Thanh Thảo được khen "hack" tuổi khi diện áo bà ba thực hiện MV âm nhạc "Búp bê miền Tây".
Thanh Thảo mới đây đã trở về Việt Nam đón Tết nguyên đán kết hợp chạy show và thực hiện các dự án nghệ thuật cá nhân.
Trong bộ ảnh mới nhất, nữ ca sĩ sinh năm 1977 diện áo ba ba, bện tóc 2 bên "cưa sừng" để quay về thời còn hát series ca khúc "Búp bê".
Được biết những năm của thập niên 2000, Thanh Thảo liên tục cho ra mắt các ca khúc như: Búp Bê Biết Yêu, Búp Bê Không Tình Yêu, Búp Bê Happy, Búp Bê Con Trai, Búp Bê Buồn,...
Và hiện tại, nữ ca sĩ cũng phát hành MV âm nhạc "Búp bê miền Tây" để nối dài series ca khúc hits ngày xưa của cô.
Điều đáng nói dù đã bước sang tuổi 49 nhưng Thanh Thảo vẫn giữ được một tâm hồn trẻ trung cùng nhan sắc "hack tuổi".
Thanh Thảo cũng như nhiều nghệ sĩ khác, cô không ngại "làm mới" bản thân để đẹp hơn trong mắt khán giả.
Và đó chính là động lực thúc đẩy Thanh Thảo luôn trẻ trung và nhiều năng lượng mỗi ngày.
Ở tuổi 49, Thanh Thảo vẫn tự tin làm "búp bê" cùng giọng hát trời cho của cô.
Năm 1998, Thanh Thảo đã đầu quân về trung tâm ca nhạc Rạng Đông qua lời giới thiệu của ca sĩ Ngọc Sơn. Ngay sau khi đầu quân, Thanh Thảo đã cho ra mắt ca khúc Ôi Tình Yêu gây tiếng vang ở thời điểm đó. Sau ca khúc này, nữ ca sĩ cũng liên tục cho ra các ca khúc nhạc ngoại lời Việt như Thiên Thần Bóng Đêm, Khóc Cho Yêu Thương,.. đưa cô lên thành một ngôi sao.
Tiếp sau đó, vào năm 2002, chặng đường âm nhạc của nữ ca sĩ liên tục gặt hái thành công khi gặp được nữ nhạc sĩ Phương Uyên. Cơ duyên này đã giúp cô có được một album mang tên Búp Bê Đẹp Xinh gây rầm rộ lúc bấy giờ. Từ sau đó, biệt danh "Búp bê" đã trở thành một biểu tượng "iconic" dành riêng cho Thanh Thảo và cô liên tục cho ra mắt các ca khúc như: Búp Bê Biết Yêu, Búp Bê Không Tình Yêu, Búp Bê Happy, Búp Bê Con Trai, Búp Bê Buồn,...
Không để sự nghiệp của mình bị chững lại, những năm sau, Thanh Thảo cũng cho ra những sản phẩm gặt hái được rất nhiều thành công như: Khúc Biệt Ly, Xót Xa, Người Ra Đi Người Ở Lại,... Trong 2 năm 2009 và năm 2010, Thanh Thảo 2 lần liên tiếp nhận được giải Mai Vàng.
