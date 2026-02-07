Thanh Thảo trẻ trung với áo bà ba

Thanh Thảo mới đây đã trở về Việt Nam đón Tết nguyên đán kết hợp chạy show và thực hiện các dự án nghệ thuật cá nhân.

Trong bộ ảnh mới nhất, nữ ca sĩ sinh năm 1977 diện áo ba ba, bện tóc 2 bên "cưa sừng" để quay về thời còn hát series ca khúc "Búp bê".

Được biết những năm của thập niên 2000, Thanh Thảo liên tục cho ra mắt các ca khúc như: Búp Bê Biết Yêu, Búp Bê Không Tình Yêu, Búp Bê Happy, Búp Bê Con Trai, Búp Bê Buồn,...

Và hiện tại, nữ ca sĩ cũng phát hành MV âm nhạc "Búp bê miền Tây" để nối dài series ca khúc hits ngày xưa của cô.

Điều đáng nói dù đã bước sang tuổi 49 nhưng Thanh Thảo vẫn giữ được một tâm hồn trẻ trung cùng nhan sắc "hack tuổi".

Thanh Thảo cũng như nhiều nghệ sĩ khác, cô không ngại "làm mới" bản thân để đẹp hơn trong mắt khán giả.

Và đó chính là động lực thúc đẩy Thanh Thảo luôn trẻ trung và nhiều năng lượng mỗi ngày.

Ở tuổi 49, Thanh Thảo vẫn tự tin làm "búp bê" cùng giọng hát trời cho của cô.