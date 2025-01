5 lý do tập luyện nhiều mà không giảm cân

Khi thực hiện các bài tập kháng lực, cơ thể xây thêm mô mới vào cơ thể hoặc tăng kích thước của mô cơ hiện có. Tất cả mô cơ thể đều có trọng lượng, vì vậy nếu không đồng thời giảm mỡ cơ thể thì cân nặng không giảm và vẫn có thể tăng lên do tăng cơ.

Theo Anh Ngọc - Eat this not that ([Tên nguồn])