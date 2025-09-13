5 loại đồ uống nên tránh sau khi tập thể dục

Sau khi vận động, cơ thể bị mất nước và chất điện giải qua mồ hôi. Lúc này, việc chọn đúng loại đồ uống để phục hồi là chìa khóa giúp duy trì hiệu quả tập luyện và tránh các vấn đề sức khỏe. Dưới đây là 5 loại đồ uống bạn nên tránh sau khi tập thể dục:

1. Đồ uống thể thao chứa nhiều đường

Mặc dù được quảng cáo là giúp bù khoáng, bù điện giải, nhiều loại đồ uống thể thao thực chất chứa lượng đường rất cao, cùng với các hương liệu, chất tạo màu và chất bảo quản nhân tạo. Lượng đường cao có thể làm tăng đường huyết đột ngột, dễ gây mệt mỏi sau đó, đồng thời cản trở quá trình đốt mỡ.

Trừ khi bạn tập luyện cường độ cao kéo dài hơn 90 phút (ví dụ: chạy marathon), bạn không cần đến đồ uống thể thao chứa đường. Thay vào đó, hãy ưu tiên nước lọc hoặc nước dừa tự nhiên, vừa bổ sung khoáng vừa không gây tăng cân.

2. Rượu bia và đồ uống có cồn

Nhiều người có thói quen uống bia sau khi tập luyện như một phần thưởng nhưng đây là lựa chọn sai lầm. Rượu làm mất nước, làm giảm tổng hợp protein, quá trình cần thiết để hồi phục và xây dựng cơ bắp. Hơn nữa, đồ uống có cồn chứa "calo rỗng", không mang lại giá trị dinh dưỡng, lại kích thích tích mỡ nếu dùng thường xuyên.

Ngoài ra, rượu có thể gây viêm, cản trở khả năng miễn dịch, đặc biệt không tốt nếu bạn tập luyện cường độ cao.

3. Đồ uống có gas

Soda và nước ngọt có gas, kể cả loại không đường (diet soda), không phải là đồ uống phục hồi sau tập luyện. Đường và gas trong soda có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa sau tập. Chất tạo ngọt nhân tạo trong soda ăn kiêng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ vi sinh đường ruột và làm tăng cảm giác thèm ăn.

Dù cảm thấy mát lạnh và đã khát, đồ uống có gas sẽ kéo lùi quá trình phục hồi và làm bạn cảm thấy mệt mỏi hơn về sau.

4. Nước ép đóng chai - đồ uống nên tránh sau khi tập thể dục

Nước ép trái cây tự nhiên có lợi cho sức khỏe nhưng hầu hết nước ép công nghiệp chứa đường bổ sung, chất bảo quản và gần như không có chất xơ khiến chúng làm tăng đường huyết nhanh chóng, dễ gây tích mỡ nếu dùng sau khi tập. Nhiều loại còn thiếu hụt vitamin tự nhiên do quá trình xử lý nhiệt và bảo quản kéo dài.

Nếu muốn dùng nước trái cây sau tập, hãy tự ép trái cây tươi tại nhà và pha loãng với nước lọc để giảm lượng đường tự nhiên.

5. Cà phê và đồ uống chứa caffeine

Cà phê có thể mang lại lợi ích khi dùng trước tập luyện nhờ khả năng tăng tỉnh táo và hiệu suất nhưng dùng sau tập có thể gây tác dụng ngược.

Caffeine là chất lợi tiểu nhẹ, có thể gây mất nước thêm sau khi bạn đã ra nhiều mồ hôi. Uống cà phê sau tập buổi chiều hoặc tối có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, làm giảm khả năng phục hồi của cơ thể.

Nếu bạn muốn dùng cà phê, hãy uống ít và không uống ngay sau tập, cũng không thay thế nước lọc bằng cà phê.

Uống gì là tốt nhất sau khi tập luyện?

- Nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nó giúp bù nước, duy trì cân bằng điện giải tự nhiên, hỗ trợ các phản ứng trao đổi chất và làm mát cơ thể.

- Nước dừa tự nhiên cũng là một lựa chọn tốt vì giàu kali và chất điện giải, không chứa đường bổ sung.

- Dưa hấu là một món ăn sau tập tuyệt vời, chứa nhiều nước, giàu L-citrulline (một loại acid amin hỗ trợ tuần hoàn máu), giúp giảm đau nhức cơ bắp và hỗ trợ phục hồi.

Cuối cùng, tập luyện chỉ chiếm 50% trong hành trình cải thiện vóc dáng và sức khỏe, phần còn lại nằm ở việc phục hồi hợp lý, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng.