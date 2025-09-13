5 ứng viên tiềm năng cho vương miện Miss Grand Vietnam 2025

Lê Thu Trà quê Nghệ An, thu hút sự chú ý ngay từ những vòng đầu nhờ chiều cao 1,77 m cùng số đo ba vòng cân đối 85-61-88 cm. Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh và hiện là học viên cao học tại Học viện Tài chính.

Người đẹp từng đăng quang Á khôi Sinh viên Thanh lịch ĐH Thương mại 2021 và lọt Top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Tại Miss Grand Vietnam năm nay, Thu Trà được chọn vào Top 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất Grand Heat - phần thi đòi hỏi cả kỹ năng catwalk lẫn thần thái sân khấu. Cô được kỳ vọng là ứng viên sáng giá nếu tiếp tục giữ phong độ ổn định và thể hiện tốt ở các phần thi ứng xử và dự án cộng đồng.

Chia sẻ lý do tham gia Miss Grand Vietnam 2025, Thu Trà cho biết cô muốn trao cho bản thân cơ hội sống trọn vẹn với ước mơ, thử thách trong môi trường chuyên nghiệp và vượt qua giới hạn mỗi ngày.

Người đẹp ví cuộc thi như một cánh cửa, nơi cô tin rằng khi dám gõ, mình sẽ tìm thấy phiên bản mạnh mẽ, tự tin để sẵn sàng cho hành trình phía trước.

Từng lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2024, Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk) trở lại cuộc thi với nhiều kinh nghiệm và sự trưởng thành. Cô sinh năm 2004 đến từ Đắk Lắk, cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm.

Người đẹp gây ấn tượng tại các phần thi phụ như Grand Voice Award và Grand Heat, nơi cô tiếp tục được đánh giá cao về hình thể và phong thái trình diễn. Việc từng bước ra sân khấu lớn giúp Yến Nhi có lợi thế về bản lĩnh và kỹ năng.

Thông qua Miss Grand Vietnam 2025, cô mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh giống mình, rằng chỉ cần đủ quyết tâm, ai cũng có thể bước ra ánh sáng và tạo nên giá trị riêng.

Yến Nhi sẽ tận dụng hình ảnh cá nhân để quảng bá văn hóa Việt Nam, nhất là các sản phẩm lưu niệm truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số, lĩnh vực cô theo đuổi trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Đinh Y Quyên là một trong những thí sinh nổi bật nhất về học vấn và hoạt động xã hội. Cô tốt nghiệp ngành Y đa khoa tại trường Đại học Y Tây Nguyên, hiện là bác sĩ da liễu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Thí sinh mang đến cuộc thi dự án “Trẻ em tự kỷ - Bệnh da tự tạo”, thu hút sự quan tâm từ giới chuyên môn và truyền thông.

Với chiều cao 1,73 m, số đo 85-60-92 cm cùng gương mặt đậm nét Á Đông, Y Quyên được đánh giá cao ở cả ngoại hình và chiều sâu. Cô vào top 5 Grand Heat, từng có kinh nghiệm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, điều này giúp cô tự tin hơn trong các phần thi sân khấu.

Y Quyên cho biết tình yêu nghề được truyền từ người cha hết lòng với công việc, cùng đôi mắt quan sát sâu sắc giúp cô có cách nhìn khác biệt. "Đến với cuộc thi, tôi không chỉ là một thí sinh, mà còn mang trong mình trái tim của người làm y", cô chia sẻ.

Theo thí sinh, bác sĩ và hoa hậu tưởng như là hai thế giới tách biệt, nhưng đều chung sứ mệnh lan tỏa yêu thương, gieo hy vọng và truyền cảm hứng sống tích cực.

La Ngọc Phương Anh sinh năm 2005, thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Cô đến từ An Giang, cao 1,66 m, số đo ba vòng 81-64-87 cm.

Phương Anh khởi đầu thuận lợi tại cuộc thi năm nay với top 6 ấn tượng, lọt Top 5 phần thi Grand Voice Award - nơi các thí sinh thể hiện khả năng ca hát và làm chủ sân khấu. Cô được khán giả đánh giá là thí sinh có sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, trang phục và phong cách trình diễn.

La Ngọc Phương Anh giành danh hiệu Á khôi 2 và Người trình diễn dạ hội đẹp nhất tại Miss FPTU Cần Thơ 2024.

Phương Anh nói quyết định đến với Miss Grand Vietnam 2025 xuất phát từ mong muốn học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân. "Tôi nỗ lực trau dồi kỹ năng, tham gia nhiều hoạt động xã hội để trở thành phiên bản tốt nhất. Hy vọng những trải nghiệm từ cuộc thi giúp tôi có cơ hội cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng", cô nói.

Bùi Thu Thủy, sinh năm 2003, quê Hưng Yên, cao 1,71 m, số đo ba vòng 82-62-91 cm. Tại Miss Grand Vietnam 2025, thí sinh ghi dấu ấn khi đoạt giải Nhì Nhà tài trợ Kim cương, vào Top 5 Miss Fashion, Top 5 Bứt phá giới hạn.

Cô từng thi Miss Tourism World - China 2024, vào Top 6 Best Talent, được trao danh hiệu Đại sứ Miss Tourism Global Queen 2024. Năm 2023, Thu Thủy đoạt giải 3rd runner - up và Best Face tại Fitness Supermodel Việt Nam.

Ngoài ước mơ chinh phục vương miện, Thu Thủy mong muốn lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt trẻ trung, độc lập, nhân ái và truyền cảm hứng cho những cô gái thiếu tự tin.