Á hậu Hương Ly sắp cưới

Hôm 13/9, Hương Ly đăng ảnh diện áo dài, tay trong tay cùng nửa kia trên trang cá nhân. Đây là lần đầu tiên cô công khai bạn đời với công chúng. Người đẹp cho biết cô sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay, sau khi đăng ký kết hôn vào tháng sau. Cả hai đã hoàn tất khóa học giáo lý hôn nhân theo Công giáo và từng sang Australia thực hiện ảnh cưới trước khi công bố kế hoạch.

Á hậu Hương Ly và chồng sắp cưới.

Lễ cưới sẽ được tổ chức tại Hà Nội và quê nhà Gia Lai của Hương Ly với sự tham gia của người thân và vài đồng nghiệp của cô. Lễ ăn hỏi sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Gia Lai. Sau ngày cưới, cô chưa muốn có con sớm mà tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, tiếp tục hoạt động nghề người mẫu. Á hậu cho biết cô được chồng tương lai yêu thương, hỗ trợ và đồng hành cùng cô trong công việc và cuộc sống. Cả hai từng vượt qua quãng thời gian yêu xa để chính thức kết duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn, á hậu dự định chuyển ra Hà Nội sống để được gần ông xã và nhà nội.

Hồi tháng 3, Hương Ly được bạn trai cầu hôn tại núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Thời điểm đó, á hậu bày tỏ: "Bắt đầu một chương mới. Mong rằng núi Phú Sĩ sẽ làm chứng cho chúng mình nhé". Bạn đời của Hương Ly là doanh nhân trong ngành sản xuất giấy, từng du học ở London, Anh, trước khi về nước kế nghiệp kinh doanh gia đình. Người đẹp giữ kín tên tuổi chồng vì muốn giữ sự riêng tư cho anh.

Nguyễn Thị Hương Ly sinh năm 1995, là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Cô vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Năm 2023, Hương Ly ghi danh Miss Universe Vietnam 2023 và giành giải á hậu 1. Cô hiện là National Director (Giám đốc quốc gia) của cuộc thi.