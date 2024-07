'Hai nên, một tránh' giúp giảm cân mà không bị đói

Nên ăn sau khi tập thể dục

Theo chuyên gia dinh dưỡng Xiao Weilin, sau khi tập luyện, cơ bắp sử dụng hết glycogen - nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể. Một số protein trong cơ cũng có thể bị phá vỡ và tổn thương. Vì vậy, bữa ăn sau tập luôn được khuyến khích tăng cường protein, vừa đủ carb nhằm hỗ trợ cơ bắp phục hồi, phát triển.

Bữa ăn sau tập giúp phục hồi cơ thể, tăng trao đổi chất, hỗ trợ quá trình tăng cơ, giảm mỡ.

Chi nên dùng đồ ngọt sau bữa ăn

Lượng đường trong máu thấp là nguyên nhân gây thèm ăn. Ăn đồ ngọt khi bụng đói sẽ làm tăng vọt insulin, nếu tốc độ tăng lượng đường trong máu không theo kịp lượng insulin tiết ra có thể gây hạ đường huyết, tạo một vòng tròn luẩn quẩn, khiến bạn càng đói, càng thèm ăn hơn. Vì vậy, nếu muốn ăn vặt, nhất là các món ngọt, bạn nên ăn khi bụng đã no lưng chừng, nhằm giảm biến động lượng đường huyết, kiểm soát lượng đồ ăn tốt hơn. Đây cũng là lý do nhắc bạn không nên ăn bữa đầu tiên trong ngày là các món bánh ngọt, do lúc này bụng rỗng, dễ làm biến động insulin.

Tránh ăn sát giờ ngủ

Khi ăn, các chức năng như nhai, bài tiết dịch tiêu hóa, nhu động ruột cũng tiêu hao calo. Lượng calo tiêu thụ này được gọi là "tác dụng sinh nhiệt". Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn vào ban đêm có thể tạo ra nhiệt ít hơn 44% so với ban ngày, vì vậy ăn vào ban đêm có thể làm tăng nguy cơ béo phì do lượng calo nạp vào không được tiêu hao hết dẫn đến dư thừa, tích tụ dưới dạng mỡ. Tốt nhất nên ăn cách giờ ngủ khoảng ba tiếng, để có đủ thời gian cho cơ thể tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng. Bữa cuối ngày nên ưu tiên các món dễ tiêu. Trường hợp quá đói, có thể ăn nhẹ với liều lượng vừa đủ, nên ưu tiên các món nhanh tiêu, ít dầu mỡ, gia vị, đường ngọt.

Để hạn chế ăn đêm, bạn nên thiết lập thói quen ngủ sớm, ăn đủ chất trong bữa chính.

(Theo ETToday)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]