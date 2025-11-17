Bác sĩ da liễu ăn gì để giữ da khỏe đẹp, trẻ lâu?

Các bác sĩ, chuyên gia lĩnh vực da liễu có cơ hội trải nghiệm mọi loại laser, huyết thanh và liệu pháp làm đẹp tiên tiến nhưng không phải ai cũng chọn những giải pháp này. Ngày càng có nhiều người có kiến thức chuyên môn về da liễu đồng tình rằng sức khỏe làn da đến từ dinh dưỡng đưa vào cơ thể mỗi ngày. Những liệu pháp công nghệ cao bên ngoài da không thể nào bù đắp được cho một chế độ ăn uống kém khoa học. Vogue đã tham khảo ý kiến của các bác sĩ da liễu về cách họ ăn uống, duy trì thói quen ra sao để giữ làn da khỏe mạnh, đàn hồi.

Tiến sĩ, bác sĩ da liễu Rashmi Shetty nói làn da khỏe mạnh bắt đầu từ đường ruột: "Mọi thứ đều bắt đầu từ đường ruột, vì vậy việc giữ cho đường ruột được cân bằng và nuôi dưỡng tốt là chìa khóa". Bác sĩ Shetty tiết lộ thêm rằng tủ lạnh nhà cô chẳng bao giờ có bơ sữa, đổi lại là các loại quả mọng, hạt, dưa chuột và cà rốt để ăn vặt khi cần. Ba bữa ăn chính của cô được cân bằng giữa rau củ, protein (thường là cá hoặc trứng) và tinh bột từ cơm.

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi... được hầu hết các chuyên gia da liễu đánh giá cao về lợi ích đối với sức khỏe làn da.

Bác sĩ Jaishree Sharad - giám đốc y khoa của Phòng khám Thẩm mỹ & Laser Skinfinitii - khẳng định những gì bạn ăn thể hiện rõ trên khuôn mặt. "Lão hóa sớm, viêm nhiễm, xỉn màu, tổn thương lâu lành - tất cả đều bắt đầu từ bên trong", chuyên gia cho hay. Tiết lộ về thói quen ăn uống, bác sĩ Sharad cho biết thường tránh thực phẩm chế biến sẵn và tinh bột tinh chế, ưu tiên các loại trái cây giàu vitamin C để có làn da sáng mịn. Bữa sáng của cô gồm hạt chia với các loại hạt. Một ly sinh tố protein thuần chay vào giữa buổi sáng giúp cô duy trì quá trình tổng hợp collagen. Bữa trưa gồm cơm ăn cùng các loại rau theo mùa, đậu lăng hoặc giá đỗ. Bữa tối chủ yếu là súp hoặc salad với các loại quả mọng để tăng cường chất chống oxy hóa. Những thực phẩm quen thuộc trong tủ lạnh của Sharad bao gồm các loại quả mọng, hạnh nhân, hạt chia và rau bina.

Bác sĩ da liễu Geetika Srivastava - người sáng lập Phòng khám Da và Tóc Influennz - tin rằng làn da rạng rỡ đến từ chế độ ăn uống lành mạnh, chứ không phải nhờ các phương pháp điều trị tốn kém. "Tôi đã thấy những bệnh nhân tránh đồ ăn vặt, uống đủ nước và cắt giảm đường, làn da của họ thực sự rạng rỡ. Họ lão hóa chậm hơn và cần ít liệu trình điều trị hơn", bác sĩ cho biết. Srivastava nói cô cố gắng cắt giảm muối, đường, bột mì tinh luyện và sữa khỏi chế độ ăn uống. Ngày mới của cô bắt đầu với nước hạt chia. Trước khi tập luyện, cô ăn nhẹ hạnh nhân, óc chó, sung và các loại hạt. Khi uống trà, cô chỉ cho phép bản thân thêm vào thức uống một thìa nhỏ đường. Bữa tối của Srivastava bắt đầu vào khoảng 18h, bao gồm protein (thịt gà, đậu phụ hoặc phô mai), cơm và salad. "Cơm trắng cung cấp cho tôi năng lượng sạch và tốt cho đường ruột", cô nói. Srivastava tiết lộ thêm rằng không quá kỳ vọng vào các loại thực phẩm bổ sung collagen: "Hầu hết đều chứa nhiều đường và hời hợt. Tôi muốn nuôi dưỡng cơ thể để có thể sản sinh collagen một cách tự nhiên", cô nói.

Tiến sĩ Madhuri Agarwal - người sáng lập và giám đốc y khoa của Phòng khám Da liễu & Tóc Yavana - tập trung vào các phương pháp điều trị tại chỗ như: Retinoid, peptide, kem chống nắng... trong nhiều năm. Tuy nhiên, khoảng giữa độ tuổi 30, chuyên gia nhận ra rằng dù đã tuân thủ một chế độ chăm sóc da tốt, làn da trông thiếu sức sống và độ đàn hồi vẫn suy giảm. "Dinh dưỡng đã trở thành nền tảng cho làn da đẹp của tôi kể từ đó. Việc điều trị và các sản phẩm hiện nay giống như sơn nhà phía bên ngoài mà thôi", Agarwal cho hay. Thực phẩm thiết yếu hàng ngày của chuyên gia hiện luôn có hạt óc chó, phô mai tươi, rau lá xanh, lựu, đậu lăng, gạo lứt, ớt chuông và trái cây họ cam quýt. "Quả óc chó là nguồn cung cấp omega-3 của tôi vì tôi không ăn cá. Hầu hết đều thiếu hụt, và biểu hiện là da khô hoặc bị viêm", cô nói. Agarwal ăn nhiều cà chua để tăng cường khả năng chống nắng cho da. Cô cũng thay gạo trắng bằng các nguồn tinh bột giàu chất xơ, có chỉ số đường huyết thấp và nhận định điều này như một bước ngoặt. "Tôi không còn cảm thấy uể oải nữa, và da tôi trở nên sáng mịn, đều màu hơn", chuyên gia tiết lộ.

Các loại hạt giàu omega như óc chó, hạnh nhân... được chuyên gia da liễu khuyến khích thêm vào chế độ ăn giúp ức chế viêm, duy trì độ ẩm cho làn da.

Tiến sĩ Kiran Sethi - tác giả của cuốn Skin Sense - hạn chế thực phẩm siêu chế biến nhiều năm nay để bảo vệ sức khỏe cũng như giữ làn da trẻ đẹp. Loại đồ ăn đóng gói có trong nhà Sethi là bánh quy, chocolate hoặc bỏng ngô và chỉ được ăn một lần trong tuần. Bữa sáng của cô thường là rau và quả bơ. Bữa trưa là cá hồi hoặc gà nướng với rau củ hỗn hợp. Sau bữa trưa, cô uống sinh tố protein thuần chay với creatine và collagen. Bữa tối yêu thích của cô có cà ri gà với cơm và rau. Trái cây hoặc nước ép rau củ là thực phẩm hiếm khi thiếu trong thực đơn của Sethi. "Tôi ăn rất nhiều protein. Mọi người thường đánh giá thấp tầm quan trọng thực sự của nó đối với làn da", cô nói.