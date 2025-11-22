Giấc mơ của tân hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2025

Nhan sắc Mỵ Nương Natasha Đào

Nhan sắc tân Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2025

Chiến thắng vương miện hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2025 - Miss Vietnam Global 2025, vừa diễn ra tại California (Mỹ), Mỵ Nương Natasha Đào cho biết cô sẽ thành lập một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và gây quỹ giúp đỡ trẻ em mồ côi.

Đào Natasha có tên Việt Nam là Mỵ Nương, 21 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quận Cam, California (Mỹ). Sau bậc trung học, "Mỵ Nương" Natasha tốt nghiệp Học viện Đá quý Hoa Kỳ GIA Gemologist Institute of America, chuyên ngành Thẩm định kim cương thiên nhiên và hiện cô là trợ lý giám đốc của cửa hàng trang sức Sao Nguyen Jewelry.

Bên cạnh nghề chuyên môn, Natasha còn có năng khiếu nghệ thuật, làm người mẫu, diễn xuất và là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong hơn 5 năm qua.

Mỵ Nương vừa theo nghiệp mẹ (mẹ là Mrs Tet LA 2005), nối nghiệp cha (kinh doanh). Natasha chia sẻ: "Đối với tôi, việc giành danh hiệu Hoa hậu không quan trọng, điều quan trọng là làm sao xứng đáng với danh hiệu của mình. Tôi là phụ nữ Việt Nam và rất tự hào với bốn đức tính công, dung, ngôn, hạnh.

Mẹ Natasha từng là Hoa hậu phu nhân 2005, nên tôi muốn đi thi để tìm cảm xúc giống mẹ, đó là sự lo lắng và sau đó là nếm trải cảm giác vinh quang khi đạt được danh hiệu Miss VN Global. Trong quá trình chuẩn bị, Natasha đã học thêm tiếng Việt rất nhiều để có thể trả lời câu hỏi của ban giám khảo".

Hoa hậu Natasha Đào với giấc mơ thiện nguyện

Mỵ Nương Natasha Đào sở hữu vẻ khả ái

Cô nói thêm: "Với danh hiệu Miss Vietnam Global 2025, tôi sẽ có thể thực hiện được ước mơ của mình, đó là thành lập một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và gây quỹ giúp đỡ trẻ em mồ côi có thêm những mái ấm tình thương".

Với Natasha Đào, việc làm từ thiện thì lúc nào cũng ở trong tâm và phát tâm. Riêng việc thành lập hội từ thiện là việc làm lâu dài, nên cô phải nhờ vào ba đứng phía sau giúp cô, vì đó là tâm huyết của cô.

Natasha Đào cho biết, cô đã 3 lần được về thăm quê nhà Việt Nam. Và trong thời gian tới, cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các chuyến thăm quê hương. Với danh hiệu Miss VN Global 2025-2026, Natasha cho biết, cô có rất nhiều dự án mới đang chờ thực hiện. Trong đó, cô chuẩn bị tham gia đóng phim, ca hát.