Vị hôn thê C. Ronaldo diện set đồ hơn 100.000 USD gặp ông Trump

Ông Trump tiếp đón Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng trước khi cả ba cùng dự tiệc chiêu đãi phái đoàn Saudi Arabia.

Mỹ nhân Tây Ban Nha chọn xiêm y màu tối chủ đạo, thể hiện sự kết nối đồng điệu với phong cách bạn đời.

Georgina giữ ấm cơ thể bằng áo choàng lông Elpidio Loffredo giá 28.570 USD (754 triệu đồng).

Phía trong, nhan sắc 31 tuổi mặc áo len cashmere cổ lọ 730 USD (hơn 19 triệu đồng) từ thương hiệu Max Mara.

2.600 USD (gần 69 triệu đồng) là giá chiếc chân váy Gucci phủ ren họa tiết.

Tác phẩm Hermes Kelly da cá sấu Georgina sử dụng có giá 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng).

Đôi giày cao gót mũi nhọn Le Silla cao 12 cm được bán ở mức 805 USD (hơn 21 triệu đồng).

Tổng cộng, set đồ của vị hôn thê C. Ronaldo có giá 107.705 USD (hơn 2,8 tỷ đồng).