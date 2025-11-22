5 việc làm hàng ngày giúp U80 được khen trẻ 'như chị gái của cháu'

Trả lời phỏng vấn The Sun về thói quen chăm sóc cơ thể, bà Pamela nói không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ tập trung vào những thói quen cơ bản, duy trì nhiều năm nay.

Bà Pamela, 74 tuổi và cháu gái Brittany, 39 tuổi.

1. Rửa mặt bằng nước ấm

"Làm sạch lớp trang điểm, mỹ phẩm trên da bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ và nước ấm vào buổi tối. Không được dùng nước nóng. Dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng. Không chà xát mạnh, chỉ cần nhẹ nhàng theo chuyển động tròn", bà Pamela tiết lộ cách làm sạch da cuối ngày. Người phụ nữ U80 cũng nhấn mạnh không sử dụng khăn lau, chà xát da mặt mà nên dùng khăn bông thấm nhẹ nhàng cho bớt nước đọng trên da.

Sau khi làm sạch da, bà Pamela thực hiện các bước dưỡng cho cả da mặt, cổ và ngực. Bà cũng có thói quen sử dụng retinol từ nhiều năm nay giúp cải thiện sắc tố da, hạn chế tốc độ xuất hiện nếp nhăn, giữ da săn chắc.

2. Không dùng sữa rửa mặt vào buổi sáng

Bà Pamela có thói quen dùng nước ấm vỗ lên da mặt mỗi sáng sau đó thấm khăn lên da cho bớt đọng nước, tiếp đó thoa các bước dưỡng ẩm ban ngày. Việc bỏ qua sữa rửa mặt vào buổi sáng giúp bảo toàn lớp dầu tự nhiên trên da, hạn chế để da phải tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa.

3. Không tắm nắng

"Đúng là rám nắng trông rất đẹp, nhưng theo thời gian, da bạn sẽ xuất hiện các đốm đồi mồi, nhăn nheo... Ai cũng có nếp nhăn và đốm nâu khi già đi, nhưng nó sẽ rõ rệt hơn khi bạn thường xuyên phơi nắng", bà giải thích về thói quen không tắm nắng.

Bà Pamela thường được khen trẻ trung hơn độ tuổi U80 nhờ vẻ ngoài năng động, làn da tươi tắn, thân hình gọn gàng.

4. Vận động

Người phụ nữ U80 cho biết thường xuyên thực hiện các bài tập giãn cơ, đi bộ để giữ cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh. "Tôi có một chú chó nhỏ luôn đòi tôi dắt đi bộ 3 - 4 km mỗi ngày. Từ khi nhận nuôi, tôi thường dắt nó đi dạo và giảm được gần 5 kg từ lúc nào không hay biết", bà Pamela tiết lộ.

5. Ăn uống lành mạnh

Thừa nhận thích đồ ngọt, song bà Pamela vẫn cố gắng duy trì việc ăn uống lành mạnh hầu hết thời gian trong ngày. "Đối với bữa sáng, tôi có thể ăn một quả bơ, một chiếc bánh quy hạt lớn với dầu ô liu rưới lên trên, thêm chút muối và hạt tiêu, sau đó là một ít sữa chua hoặc phô mai tươi cùng các loại quả mọng hỗn hợp, mật ong và quế. Một buổi sáng khác có thể là một miếng phô mai cứng trên bánh quy hạt. Cũng có thể là đồ ăn thừa, một cái đùi gà từ tối hôm trước", bà cho biết.

Bà Pamela quan niệm tuổi tác chỉ là con số.

Bữa trưa của bà tương tự bữa sáng, được thay đổi tùy theo cảm hứng mỗi ngày và luôn có nhiều protein. Bữa tối, bà thường ăn một bát súp, salad hoặc món mì bí ngòi. "Tôi ăn rất nhiều phô mai, đậu, các loại hạt và thịt gà", bà Pamela nói và tiết lộ thường ưu tiên thực phẩm hữu cơ trong chế độ ăn hàng ngày.