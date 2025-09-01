4 món ăn hàng ngày âm thầm khiến da cạn kiệt collagen

Dầu ăn công nghiệp

Bác sĩ người Mỹ Eric Berg - một chuyên gia chỉnh hình và tác giả chuyên về dinh dưỡng - cho biết nhiều người nghĩ rằng ánh nắng mặt trời, độc tố và đường là những thứ tệ nhất cho da. Dù điều này có thể đúng ở một mức độ nào đó, ông tiết lộ rằng tình trạng viêm mãn tính cấp thấp do dầu ăn công nghiệp mới là thủ phạm thực sự. Loại dầu ăn ông nhắc tới bao gồm dầu đậu nành, dầu ngô, dầu hạt bông, dầu hạt cải. Những loại dầu này tích tụ rất nhiều chất gây viêm trong tế bào, làm lão hóa da và hình thành nếp nhăn.

"Thực phẩm này chứa hàm lượng cao chất béo omega-6. Chất này gây viêm và bám vào màng tế bào da trong một thời gian rất dài, khoảng 600 ngày. Chúng ta biết đường không tốt cho da, nhưng đường không tích tụ theo cách này. Những loại dầu công nghiệp dễ gây viêm và không còn các yếu tố bảo vệ như dầu tự nhiên nữa", chuyên gia nói và gợi ý nên tập trung vào việc lựa chọn bơ, dầu dừa, dầu ô liu, mỡ động vật, mỡ lợn và dầu cá.

Lão hóa da là điều không thể tránh khỏi nhưng một số yếu tố liên quan đến lối sống có thể đẩy nhanh quá trình này, đặc biệt là những gì bạn đưa vào cơ thể.

Mì ăn liền

Tiến sĩ Elaine F. Kung cho biết mì ăn liền cũng chứa nhiều natri, có thể gây mất nước, dẫn đến lão hóa sớm nếu ăn quá nhiều. "Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng lượng muối cao nạp vào cơ thể làm suy yếu quá trình tái tạo mô da, gây viêm da và tăng phản ứng mạch máu do hormone", Kung cảnh báo.

Chuyên gia cũng nói thêm rằng muối tác động đến quá trình chữa lành vết thương và lão hóa. "MSG (mì chính) là một thành phần khác trong thực phẩm này khiến da bị viêm nặng hơn. Nó gây đỏ da, làm trầm trọng thêm các tình trạng như mụn trứng cá đỏ", tiến sĩ Kung cho biết.

Carbohydrate tinh chế

Carbohydrate tinh chế được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn phổ biến, vì vậy bạn dễ dàng hấp thụ chúng qua việc ăn uống mà không hay biết. Theo Tiến sĩ Nadir Qazi, - bác sĩ phẫu thuật da liễu thẩm mỹ và chủ sở hữu Phòng khám Thẩm mỹ Qazi - việc ăn loại thực phẩm này hàng ngày có thể "kích thích sản xuất bã nhờn" và có thể "khiến da trông bóng dầu, lỗ chân lông trông to hơn và thậm chí giữ lại tế bào chết bên trong lỗ chân lông, dẫn đến mụn trứng cá và mụn đầu đen".

Qazi giải thích rằng khi carbohydrate tinh chế được tiêu hóa, chúng gây ra sự tăng đột biến insulin đáng kể khiến cơ thể giải phóng androgen, khiến da nhờn và nếp nhăn nhiều hơn.

Khoai tây chiên

Tiến sĩ Simran Sethi - người sáng lập RenewMD và Skin by Dr. Simran Sethi - lưu ý rằng loại thực phẩm thường chứa rất nhiều muối này sẽ không bao giờ giúp cấp ẩm cho da và góp phần làm da nhăn nheo nhanh hơn, cùng với tình trạng nứt nẻ và bong tróc. "Do áp suất thẩm thấu, muối hút nước ra khỏi tế bào, bao gồm cả tế bào da, dẫn đến da khô", Sethi giải thích. Hàm lượng muối cao khiến cơ thể bạn giữ nước, khuôn mặt trông sưng húp trong khi thực tế da vẫn không có đủ độ ẩm cần thiết.

Loại thực phẩm này không chỉ chứa nhiều natri mà thường được chiên trong dầu mỡ, chứa hàm lượng cao chất béo chuyển hóa (trans fat) và chất béo bão hòa. Sự kết hợp này có thể làm khô da và kích hoạt tình trạng viêm nhẹ, từ đó dẫn đến mụn, sưng tấy và phá vỡ kết cấu collagen theo thời gian.

Bim bim, khoai tây chiên... là món ăn vặt yêu thích của rất nhiều người nhưng chúng không chỉ chứa nhiều natri mà còn thường được chiên trong dầu mỡ, chứa hàm lượng cao chất béo chuyển hóa (trans fat) và chất béo bão hòa.