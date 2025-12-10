Ảnh áo tắm của 35 hoa hậu tại Việt Nam

Trước thềm bán kết diễn ra vào tối 9/12, bộ ảnh áo tắm chính thức của 36 thí sinh đã được đăng tải trên trang chủ chính thức của cuộc thi Miss Charm. Đại diện Việt Nam - Quỳnh Mai khoe vóc dáng đầy đặn, nóng bỏng. Cô sinh năm 1995, cao 1,73 m, số đo ba vòng 86-67-100 cm. Mai Ngô là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt qua nhiều chương trình truyền hình thực tế và cuộc thi sắc đẹp. Năm 2022, cô giành giải Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Mai Ngô được đánh giá cao ở kỹ năng trình diễn, khả năng ngoại ngữ trôi chảy và năng lượng hoạt bát, tích cực.

Đại diện Brazil - Maiara Porto đang được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện. Cô cao 1,73 m, số đo hình thể 85-60-90 cm. Mariara là diễn viên, người mẫu, ca sĩ và là sinh viên năm cuối ngành nha khoa chuyên sâu phẫu thuật răng hàm mặt. Cô có nhiều năng khiếu như diễn xuất, lồng tiếng, thiết kế thời trang và có thể chơi các loại nhạc cụ như guitar, ukulele, piano và trống. Cô là sáng lập dự án cộng đồng Gramachinhos, hỗ trợ hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua giáo dục và thực phẩm.

Đại diện Australia - Nasia Delis gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ. Cô cao 1,68 m, số đo hình thể 91-63-91 cm. Nasia là nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung đến từ Melbourne, Australia. Cô tích cực tham gia các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ trẻ em và nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần.

Miss Charm Venezuela - Anna Blanco là ứng viên nổi bật của châu Mỹ. Cô có chiều cao ấn tượng 1,82 m, số đo hình thể 86-61-98 cm. Anna là ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh - Ireland.

Miss Charm Colombia - María José Chacon Montano cao 1,67 m, số đo hình thể 84-60-100 cm. Cô là sinh viên luật năm cuối tại Đại học Pontificia Universidad Javeriana. Người đẹp mong muốn trở thành nhà lãnh đạo có khả năng hỗ trợ cộng đồng dễ tổn thương, hợp tác cùng các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc.

Miss Charm India - Mehak Dhingra là ứng viên nổi bật của châu Á. Người đẹp Ấn Độ 19 tuổi, cao 1,76 m, số đo hình thể 81-63-94 cm. Mehak theo học thời trang, truyền thông đại chúng và tâm lý học, có đam mê khiêu vũ. Cô bắt đầu thi sắc đẹp từ năm 16 tuổi với mong muốn trao quyền cho phụ nữ và lan tỏa những giá trị tích cực.

Đại diện Thái Lan - Narumon Phimphakdee có chiều cao nổi bật 1,83 m, số đo hình thể 91-61-93 cm. Cô là Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Người đẹp Thái Lan lớn lên trong gia đình làm nông nhưng đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để trở thành người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Cô từng bị chê bai vì chiều cao và làn da ngăm nhưng luôn xem đó là sức mạnh tạo nên khác biệt.

Đại diện Indonesia - Rinanda Aprillya Maharani cao 1,7 m, số đo hình thể 79-62-92 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Airlangga với chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Từ năm 2018, thông qua sáng kiến Sustainability for Future Beauty, cô triển khai nhiều chương trình giáo dục cộng đồng, giúp các làng quê bị lãng quên trở thành điểm đến du lịch giàu bản sắc.

Đại diện Mexico - Francia Cortés 26 tuổi, cao 1,73 m, số đo hình thể 92-66-101 cm. Cô là doanh nhân, tư vấn kinh doanh và MC truyền hình. Người đẹp có bằng Kinh doanh Quốc tế và Thạc sĩ Quản trị Marketing, hiện là nhà sáng lập của một thương hiệu chăm sóc da. Cô cũng phát triển nền tảng Potenciando Estrellas, nơi tổ chức các khóa học và chương trình truyền cảm hứng về phát triển bản thân, giáo dục và định hướng mục tiêu sống.

Đại diện Campuchia - Det Sreyneat 24 tuổi, cao 1,68 m, số đo hình thể 80-64-92 cm. Cô là diễn viên, người mẫu thời trang, vũ công truyền thống đến từ Phnom Penh. Hiện cô theo học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Quốc tế Phnom Penh.

Đại diện Mỹ - Kaylyn Slevin 24 tuổi, cao 1,68 m, là người mẫu, vũ công chuyên nghiệp. Kaylyn Slevin là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang Instagram có gần 600.000 người theo dõi. Cô đứng thứ 11 trong cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler năm 2021.

Đại diện Philippines - Cyrille Payumo là ứng viên gây chú ý ở châu Á.

Hai ứng viên nổi bật của châu Âu là Ba Lan và Cộng hòa Czech.

Đại diện Zambia - Kutemba Njapau là ứng viên nổi bật của châu Phi. Cô gây chú ý với đầu trọc cá tính, đường cong quyến rũ.

Miss Charm 2025 khởi động từ đầu tháng 12 với các hoạt động như trải nghiệm văn hóa miền Tây, bán kết vào ngày 9/12, chung kết dự kiến 13/12 tại TPHCM. Đương kim hoa hậu là người đẹp Rashmita Rasindran đến từ Malaysia. Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp do người Việt thành lập, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023. Miss Charm 2025 là mùa giải thứ ba, với sự tham gia của 36 thí sinh.