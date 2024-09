4 lợi ích cho làn da, vóc dáng khi uống nước dừa

1. Tăng cường chất chống oxy hóa

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, nước dừa có nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu và chất chống oxy hóa giúp duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một cốc nước dừa (240ml) có chứa axit amin, peptide kháng khuẩn, carbohydrate, enzyme, chất điện giải, vitamin C và cytokinin. Những chất này đều góp phần chống lại các tổn thương do gốc tự do trong cơ thể gây ra, nhờ đó làm chậm tốc độ lão hóa, bảo vệ tế bào khỏe mạnh.

Các chất chống oxy hóa như vitamin C, cytokinin và các hợp chất phenolic có trong nước dừa có thể chống lại các tổn thương do gốc tự do gây ra cho tế bào.

2. Cung cấp nước

Nước dừa được tạo thành từ 95% là nước. Điều đó làm cho nó trở thành nguồn cung cấp nước tốt khi bạn khát hoặc thiếu năng lượng. Thường xuyên uống nước dừa góp phần cấp ẩm và duy trì độ ẩm cần thiết cho làn da, nhờ đó giữ da mềm mịn, tươi tắn. Nước dừa còn thúc đẩy quá trình tuần hoàn trong cơ thể, giúp da nhận được nhiều dưỡng chất hơn.

3. Hỗ trợ giảm cân

Nước dừa tương đối ít calo và chất béo nên có thể là một lựa chọn thay thế lành mạnh cho các loại nước ép trái cây, sinh tố và soda thông thường. Cung cấp nước đầy đủ có thể làm giảm cơn đói giúp kiểm soát liều lượng thực phẩm nạp vào cơ thể hiệu quả hơn. Nước dừa chứa nhiều canxi, kali, natri, magi, phốt pho... nên cũng đem lại tác dụng tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy khả năng đốt cháy calo, từ đó, giúp giảm cân dễ dàng hơn.

Nước dừa có đặc tính chống viêm, có lợi cho hệ vi sinh vật đường ruột.

4. Bổ sung chất điện giải

Nước dừa chứa hàm lượng chất điện giải (khoáng chất cần thiết cho chức năng tế bào cơ thể như natri, kali và magie) cao nên phù hợp để uống trong và sau khi tập luyện. Khi bạn đổ mồ hôi quá nhiều vì sử dụng cơ bắp, cơ thể bạn sẽ cần nhiều chất điện giải nhằm làm dịu cơ thể, đẩy nhanh quá trình hồi phục. Nước dừa được mệnh danh là "thức uống thể thao thiên nhiên" nhờ đạt hiệu quả cao trong việc bổ sung chất điện giải. Ngoài tập luyện, khi mất nước do nôn mửa hay tiêu chảy, nước dừa cũng giúp hồi phục.

