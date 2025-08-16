Diễn viên múa ballet đăng quang hoa hậu

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2025 đã diễn ra sáng 15/8 theo giờ Việt Nam với chiến thắng thuộc về người đẹp Alicea Rivera. Cô giành quyền đại diện Puerto Rico tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay.

Chiến thắng của Alicea Rivera không nằm ngoài dự đoán của khán giả và các chuyên trang sắc đẹp. Có mặt trong đêm chung kết, Zuleyka Rivera - Hoa hậu Hoàn vũ 2006 với vai trò giám khảo cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Alicea.

Alicea năm nay 25 tuổi, là người mẫu, diễn viên múa ballet chuyên nghiệp. Cô có bằng cử nhân ngành Tâm lý học.

Alicea là gương mặt hoàn toàn mới mẻ với các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, cô được đánh giá cao ở kỹ năng trình diễn, hình thể nóng bỏng và gương mặt sắc sảo.

Sau đêm chung kết, Alicea nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao từ khán giả. Nhiều người nhận định ở thời điểm hiện tại, cô là ứng viên mạnh nhất tại khu vực châu Mỹ tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Trong đêm chung kết, Zasheli Alicea Rivera nhận được câu hỏi ứng xử: "Tại sao bạn nên là tân Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico?". Cô trả lời: "Hơn cả một danh hiệu, tôi muốn trở thành một tác nhân thay đổi. Tôi muốn truyền cảm hứng bằng câu chuyện của mình, và đó là lý do tôi giới thiệu dự án xã hội của mình - Elevarte - nơi tôi tìm cách thay đổi cuộc sống thông qua nghệ thuật".

Cô khẳng định muốn trở thành tiếng nói cho những vấn đề nhức nhối trên thế giới. "Thế giới cần một tiếng nói cho sự thay đổi, và tôi muốn trở thành tiếng nói đó”, cô nói.

Puerto Rico là sash mạnh tại Hoa hậu Hoàn vũ. Nhiều năm gần đây, quốc gia này đạt được thành tích ấn tượng. Năm 2024, đại diện Puerto Rico tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico là người đẹp Jennifer Colón, lọt vào top 12. Năm 2023, người đẹp Karla Guilfú lọt vào top 5.

Puerto Rico là quốc gia thứ ba giành được nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ. Đứng đầu là Mỹ với chín lần đăng quang, tiếp theo là Venezuela với bảy lần đăng quang, trong khi Puerto Rico có năm lần đăng quang.

Hoa hậu Puerto Rico đầu tiên trở thành Hoa hậu Hoàn vũ là Marisol Malaret Contreras vào năm 1970. Các chiến thắng tiếp theo của Puerto Rico ở Hoa hậu Hoàn vũ là Deborah Fátima Carthy Deu (1985), Dayanara Yari Torres Delgado (1993), Denise Marie Quiñones August (2001), Zuleyka Jerris Rivera Mendoza (2006).

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 dự kiến được tổ chức tại Impact Arena ở Pak Kret, Thái Lan, vào ngày 21/11/2025. Đây là lần thứ hai Thái Lan đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ. Đương kim hoa hậu là người đẹp Đan Mạch - Victoria Kjær Theilvig.

Thông tin trên các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan cho biết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ở xứ sở chùa vàng vào tháng 11 dự kiến có khoảng 150 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây được xem là số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay của một kỳ Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 2024, Hoa hậu Hoàn vũ thu hút gần 130 thí sinh, lập kỷ lục là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế có số lượng thí sinh đông nhất.